Cuarto intento de ascenso para el Miralvalle

Juan Carlos Ramos Plasencia Miércoles, 7 de mayo 2025, 19:17

Lo que ha conseguido el Miralvalle de Plasencia en el baloncesto femenino nacional no lo ha hecho ningún otro equipo: ha disputado cuatro temporadas en la Liga Femenina 2 y en todas ha logrado clasificarse para la fase de ascenso. Un logro que, pese a no haberse traducido aún en un salto de categoría, demuestra que el conjunto extremeño siempre es candidato a todo. Ahora, afronta una nueva oportunidad en Villagarcía de Arosa, desde este jueves hasta el domingo, con menos presión y un papel de tapado que podría jugar a su favor.

Tras un mes complicado en cuanto a sensaciones, el equipo ha aprovechado las dos últimas semanas de parón para recargar energías y resetearse. «Sí que hubo una excesiva relajación. Nos juntamos la semana de parón. Creo que nos vino bastante bien. A nivel físico creo que llegamos muy bien», señala Daniel Carreras.

Aun así, el técnico placentino es consciente de que el grupo no es sencillo. Para empezar, debutan contra el anfitrión, el Cortegada, «un equipo con mucha planta física, pero que juega un ritmo más lento». Luego vendrán Bosonit, «mucho más colectivo», y Alcorcón, «muy vistoso, muy dinámico… Físicamente, vuela». Siembargo, no le preocupa lo que puedan hacer sus rivales: «Nosotros tenemos que estar bien. Si nosotros estamos bien, creo que no tenemos nada en contra para no competir a nadie».

Será también muy importante la aportación de las dos últimas en acoplarse a la dinámica de grupo: «La recuperación que tiene Ángela Jiménez es muy complicada. Que nos está ayudando ya es prácticamente un milagro. Y con Alicia Morales, siempre es complicado meterte en un grupo ya rodado, aunque sea su casa… Está mejorando mucho, sobre todo la integración en los sistemas».

Desde dentro de la pista, la capitana María Romero se muestra ilusionada: «Tenemos muchas ganas de este nuevo reto que se nos pone por delante y con mucha alegría, creyendo mucho en el equipo». Eso sí, eeconoce que bajaron la intensidad tras lograr la clasificación: «Llevábamos ya un montón de meses ya clasificadas, creo que eso nos hizo un poco bajar la guardia».

Sobre la experiencia acumulada en anteriores fases, cree que puede ser un factor diferencial: «Somos un grupo en el que hay muchas jugadoras que ya tenemos experiencia tanto en fases finales como en la categoría a la que queremos ascender».

HORARIOS Cortegada-Hierros Díaz Miralvalle Jueves, 19.30 horas.

Bosonit Unibasket-Hierros Díaz Miralvalle Viernes, 17.00 horas.

Hierros Díaz Miralvalle-Alcorcón Sábado, 17.00 horas.

Semifinales Domingo, 17.00 horas (1º Grupo 1-2º Grupo 2) y 19.30 horas (1º Grupo 2-2º Grupo 1).

Temas

Baloncesto