La competición sube el telón con récord de participación extremeña y el Vítaly La Mar BCB como favorito

La Tercera FEB sube el telón a una nueva temporada con récord de participación extremeña y el Vítaly La Mar BCB como favorito al ascenso.

La cuarta categoría nacional parte con un marcado acento extremeño con seis equipos en liza de catorce en total. A los habituales Publicidad Hache Moraleja, Lithium Iberia Sagrado Corazón, San Antonio Cáceres, Vítaly La Mar BCB Badajoz y City of Badajoz Academy se une este curso el recién ascendido Bosco Mérida. Gran protagonismo de la región con casi la mitad de los contendientes del grupo DB.

El Vítaly La Mar BCB asume por primera vez ese papel de favorito desde el comienzo después de dos temporadas codeándose con la parte alta sin estar contemplado en sus objetivos iniciales. El equipo de Pablo Cuevas arranca su candidatura en el Multiusos cacereño este domingo (18.00 horas) ante el Sagrado Corazón en un partido que se ha cambiado el orden de juego debido a las obras de La Granadilla.

La competición se estrena con derbi regional este domingo entre el San Antonio y el CBA a las 12.00 horas en el pabellón colegial pacense. Pero el primero en abrir fuego será el Moraleja que recibirá en su cancha al Dos Hermanas este sábado a las 18.00 horas

El Bosco Mérida debutará en Aljaraque también este sábado a las 19.30 horas.