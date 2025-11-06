Comienza la Liga Regional de Minibasket con 8 equipos femeninos y 12 masculinos
Redacción
BADAJOZ.
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
Este fin de semana arrancan las Ligas Regionales de Minibasket en categorías femenina y masculina organizadas por la Federación Extremeña de Baloncesto. La competición ... comenzará el 9 de noviembre y se prolongará hasta el 7 de junio, fecha en la que se celebrarán las finales en formato Final Four.
En la Mini Femenina, los equipos se dividirán en dos grupos patrocinados por Ceres Motor y Mandel Motor. En el primero participarán Josefinas Trinitarias FISI-ON, Al-Qázeres, Miralvalle y Cáceres SM Corazonista. En el segundo competirán BB Baloncesto Badajoz Negro, Habitar Sajra, CB Oliva y FD Mérida LR.
La primera fase constará de nueve jornadas (triple vuelta), disputándose entre noviembre y febrero. Posteriormente, los equipos se reagruparán en dos nuevos grupos en función de su clasificación, antes de dar paso a los cuartos de final los días 10 y 24 de mayo.
Por su parte, la Mini Masculina contará con una primera fase de diez jornadas (ida y vuelta). En el grupo Ceres Motor competirán Cáceres SM Corazonista, Josefinas Trinitarias Quercus, Doncel La Serena, FD Mérida LR, La Gafetina Inicia San José y Merclima CP Bosco Mérida. En el grupo Mandel Motor lo harán BB Baloncesto Badajoz Negro, Hero Barber BTB, CB Maimona, Telepizza Sajra y Vítaly La Mar BCB Pro.
