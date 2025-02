Calderón, positivo en covid

marco a. rodríguez Badajoz Lunes, 20 de diciembre 2021, 18:45 Comenta Compartir

El coronavirus no respeta ni a los grandes del deporte. Este lunes conocimos el positivo de Rafael Nadal y poco después el mejor deportista de la historia de Extremadura, José Manuel Calderón, anunciaba que había dado positivo en covid. «Hola a todos. Informaros de que he dado positivo en covid. Me encuentro muy bien. Solo síntomas muy leves que me llevaron a hacerme un test. Cuidaos mucho, sobre todo ahora que se acercan fechas de reuniones familiares», significaba en su cuenta de Twitter el exbaloncestista, que muy pronto recibió el apoyo de compañeros como Pau Gasol.

Cuestionado por este periódico, el base internacional afirma sentirse «genial» y que está aislado en su casa de Villanueva de la Serena. Él tenía pensado disfrutar de unas vacaciones en su tierra en estas fechas tan señaladas, algo que durante su trayectoria NBA no pudo hacer, y por suerte el positivo le ha cogido nada más llegar a España y no tendrá que quedarse haciendo cuarentena en Nueva York, donde trabaja para el sindicato de jugadores de la mejor liga del mundo. Su intención era participar en el Canpus Navidad 2021 que se iba a celebrar estos días en su localidad natal, pero la Fundación Calderón anunció este lunes que queda aplazado. «Lamentamos tener que comunicar que, debido al aumento de casos y a que la tendencia de positivos sigue al alza, consideramos que la decisión más acertada es suspender el campus navideño por motivos de seguridad», expresa la entidad en sus redes sociales.