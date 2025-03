Calderón: «Hay que apoyar a la selección, esté quien esté»

Marco A. Rodríguez Badajoz Martes, 12 de julio 2022, 13:50 | Actualizado 19:59h. Comenta Compartir

José Manuel Calderón respeta las opiniones de cada uno pero también las de quienes conocen mejor las circunstancias de cada situación, en este caso la Federación Española de Baloncesto, su presidente Jorge Garbajosa o los técnicos y especialistas respecto a la polémica nacionalización de Lorenzo Brown para que forme parte de la selección española este mismo verano. En la Diputación de Badajoz, con motivo de la puesta de largo de su campus, Calderón argumentó que hay que apoyar siempre a la selección, sea quien sea el que se vista de corto. «Cada vez la selección es más multicultural y hay que ir naturalizando estas cosas. El cómo ha llegado, que haya sorprendido a unos más que a otros, que hay quien preferirá a otro, etc. Al final, cada uno puede tener su opinión. Ojalá hubiese sido de otra forma, pero la federación, los técnicos, el presidente, etc., han decidido que era algo bueno para el equipo debido a las lesiones. Si no hubiera lesiones no se hubiera hecho. En otras ocasiones hemos tenido otros nacionalizados, que han estado más o menos tiempo, pero al final deciden darle una oportunidad y veremos cómo le va».

La tormenta se desató cuando la FEB anunció la semana pasada que ante la plaga de lesiones que asola el puesto de ‘playmaker’ –ya no están Calderón ni Sergio Rodríguez, retirados, además de la grave lesión de Ricky Rubio, entre otros– se había nacionalizado a Brown, estadounidense sin lazos familiares en nuestro país que acaba de fichar por Maccabi. Muy pronto salieron voces discordantes, entre ellas el sindicato de baloncestistas español ABP, que rechaza la medida al entender que menoscaba al producto nacional o el propio Pau Gasol, que se cuestionaba precisamente por esos lazos que le vinculen a España. «Además él ha renunciado a su pasaporte norteamericano para obtener la nacionalidad española y hay que apoyar a la selección al máximo, sea quien sea quien esté en el equipo. Todos debemos colaborar y apoyar». Calderón dixit.

El de Villanueva de la Serena, por otro lado, afirma que es una «gozada» pertenecer al staf ejecutivo de los Cleveland Cavaliers, donde aterrizó en enero tras su experiencia en el sindicato de jugadores de la NBA. «Estoy aprendiendo mucho del otro lado de cuando he estado como jugador 14 años, aportando mi granito de arena en toda esta parte estratégica del draft, los nuevos jugadores, los traspasos, cómo funciona un equipo por dentro, etc.».

Uno de esos traspasos, muy sonado y bastante reciente, fue el de Ricky Rubio, que regresa a la franquicia de Ohio tras ser enviado a Indiana por su grave lesión para que pudiera llegar Caris LeVert. Aquello sucedió nada más ‘fichar’ los Cavs al extremeño como asesor y Ricky alguna vez le comentó en tono jocoso que «su primer movimiento fue traspasarle». «Lo he pasado muy mal porque tenía que respetar las reglas y no podía hablar con él hasta que no se abre la agencia libre el 30 de junio, porque es amigo íntimo mío, pero una vez acabado el plazo ya pude hacerlo y estamos encantados de que sea parte del equipo tanto dentro como fuera de la pista», manifestó ‘Calde’ ante la prensa, instituciones y un grupo de chicos y chicas.

Ampliar Calderón, durante la rueda de prensa en la Diputación. pedro Atanasio Moraga

Calderón acudió este martes a la Diputación de Badajoz para presentar una nueva edición de su campus de baloncesto, que va ya por su decimosexto año pese a que hubo dos que la pandemia impidió. Para este 2022 vuelve a coger músculo después de una versión reducida en 2021 y se recupera en tamaño con 182 campuseros a los que hay que añadir una treintena de monitores, entrenadores, etc. Curiosamente, la mayoría de este personal permanece inalterado, algo que habla muy bien de esta organización.

Un campus, que, como todas las ediciones, vuelve a ser mucho más que baloncesto. Como comenta Calderón, el baloncesto solo es «una excusa» para refrendar otros valores. Recordó cuando su padre le llevaba de niño en Villanueva y que le gustó tanto hacer amigos y aquellas convivencias que se convirtieron en el germen del que hoy organiza la fundación que lleva su nombre junto a la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento y sus sponsors, a quienes agradeció el apoyo. Subrayó el exjugador de la NBA y base de la selección que este año tiene como invitados y «conejillos de indias» a amigos del colegio de sus hijos, que «esperemos sepan aguantar el calor», según bromeó, ya que en Nueva York o Washington el termómetro no alcanza los dígitos que se soportan por estos lares. Enfatizó en la vocación de dar a conocer Extremadura que alberga el campus, ya que más de la mitad de los chicos y chicas de 8 a 17 años proceden de fuera de nuestra comunidad.

Ricardo Cabezas, vicepresidente primero de la Diputación, significó el valor de esta iniciativa como herramienta de convivencia. «Es muy importante para esta institución el trabajo en valores como el compañerismo o la competición sana, además del baloncesto. Para nosotros es un placer presentar en la Diputación de Badajoz este campus consolidado». Son ocho años seguidos en Badajoz, con la RUCAB como epicentro. Dos horas matinales de deporte de la canasta y otras dos por la tarde, el resto a compartir el tiempo, como expresa José Manuel Calderón,

Temperaturas de récord, todo un clásico en el campus No hace falta ser Nostradamus para predecir que cuando más aprieta el sol en el inicio del verano es cuando se acerca el campus de Calderón. En la presentación de este martes en la Diputación planearon en varias ocasiones las altísimas temperaturas que estamos experimentando en Badajoz. Resignado, José Manuel Calderón bromeó con ello. Por ejemplo cuando habló del grupo de estadounidenses que ha traído en esta edición, deseando que sus padres, que están pasando unas vacaciones conociendo nuestra comunidad, tengan también ese feedback que puedan protagonizar sus hijos. «Siempre que estamos a una semana o unos días antes del campus nos llega esa noticia que dice que ‘la semana que viene será la más calurosa’ en no sé cuantos años. Ahí estamos nosotros aguantando, pero siempre es un placer y le doy las gracias a todos los que lo hacen posible. Es el octavo año ya en Badajoz y estamos muy agusto. El año que viene si hay suerte estaremos a 32 en vez de a 47 grados», espetaba durante su intervención el exbase extremeño de la NBA