El Cáceres resetea su sueño por el ascenso en Huesca

Tras la decepción de la derrota ante el Palmer en la eliminatoria de campeones, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad no tiene tiempo para ... lamentaciones. El conjunto dirigido por Adrià Alonso vuelve a la carga este viernes (20.30 horas, por FEB TV) en el Palacio de los Deportes de Huesca, donde arrancan las semifinales del playoff de ascenso a la Primera FEB frente a La Magia.

El equipo aragonés llega en un gran momento. Los oscenses, sextos en la fase regular, eliminaron con autoridad al Godella –cuarto del otro grupo– en la primera ronda del playoff, tras vencer en ambos encuentros con solvencia. Y no solo eso. Acumula ocho victorias en los últimos once partidos y se muestra como un equipo temible, sobre todo en casa, donde suele arrancar los partidos con una intensidad difícil de igualar.

Ambos conjuntos se conocen bien. Hace apenas tres semanas se vieron las caras en el cierre de la fase regular. En esa ocasión, con el Cáceres reservando fuerzas para la final por el ascenso directo, el Huesca se impuso con claridad en el Multiusos (49-73). En la ida en el Palacio oscense, los extremeños sí se hicieron con la victoria (76-85).

Para preparar esta cita, antes que nada, el técnico verdinegro, Adrià Alonso, ha dedicado los últimos días a recomponer el ánimo de sus jugadores tras el duro golpe ante Palmer: «Perder una final siempre es un palo, ninguno de los dos equipos pensaba en esta ruta larga del playoff. Pero ahora tenemos una nueva oportunidad y hay que afrontarla con energía». En este sentido, Alonso reconoce que mantener el ánimo alto va a ser básico para salir indemnes de Huesca: «Es un rival muy duro en casa, acostumbrado a empezar los partidos a un ritmo altísimo. Tenemos que estar preparados emocionalmente desde el primer minuto. Si no, la eliminatoria se puede hacer muy larga».

Adekoya y Gatell, tocados

En cuanto al estado físico, las noticias no son del todo positivas. Edu Gatell llegará muy justo, tras una semana sin entrenar, aunque estará disponible en la medida de lo posible. La gran duda es Adekoya, con molestias que no han remitido del todo. «Hoy ha hecho parte del entrenamiento, pero sin buenas sensaciones. Veremos si puede ayudarnos», explicó Alonso.

Por su parte, el Huesca La Magia encara la eliminatoria sin presión y con toda la ilusión. «Nos enfrentamos a un rival construido para ascender. Ellos tienen la presión, nosotros el sueño de seguir creciendo», reconoce Rafa Sanz, entrenador del Huesca, que subraya las claves tácticas del duelo: «Debemos controlar el rebote, los bloqueos y la defensa sobre sus tiradores. Sabemos que el Cáceres tiene un ritmo de juego más pausado, con menos posesiones, pero con jugadores de mucho talento».