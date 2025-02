El Cáceres no quiere ir de paseo al Wizink

Ya sin nada en juego, el Cáceres se desplaza a Madrid para verse las caras con el equipo de más renombre de la LEB Oro, el Movistar Estudiantes. Y éste sí que juega cosas. El ascenso directo parece ya imposible de alcanzar, pero, como mal ... menor, quiere asegurar el factor cancha de cara al playoff.

Para el Cáceres, las últimas tres jornadas suponen una penitencia por su nefasta temporada, que ha conducido al descenso a la LEB Plata. Sin embargo, fiel a su filosofía de buscar el lado bueno de las cosas, Arturo Álvarez avisa que su equipo no va a ir de paseo: «Quizás el aficionado pueda pensar que ya no importa nada, que el descenso se ha consumado y que ahora hay que pensar en un nuevo proyecto, pero los nuestros no van a ir en balde. Van a competir y a darlo todo».

Para los aficionados cacereños, poco consuelo es ese, da igual que el técnico reconozca que sus jugadores estén heridos por el resultado final: «Los nuestros están dolidos como lo estamos todos, pero se ha competido en bastantes partidos y, aunque no es fácil, quieren seguir haciéndolo».

Enfrente tendrá a un Estudiantes al que le sobran jugadores para ganar con suficiencia al Cáceres. A Arturo Álvarez no le asusta: «El Estudiantes es un equipo fuerte, con un gran fondo de armario, pero ya se compitió contra Leyma Coruña, Grupo Ureta Tizona o Longevida San Pablo Burgos. Capacitados estamos y ganas tenemos. Queremos ganar de una vez por todas fuera, porque queremos despedir esta temporada mejorando la imagen en todo lo posible. Estamos en deuda con la afición».

A pesar de que el Cáceres ya está de vacaciones, Arturo Álvarez ha completado una semana de trabajo exigente: «Los jugadores han demostrado mucha profesionalidad. Es una semana buena porque se han recuperado Hansel Atencia, de su problema en el tobillo, y Dani Rodríguez, después de ese golpe contra el Fuenlabrada. Y también han entrado progresivamente Juanjo Santana y Dani García».

Ante la falta de motivaciones para acabar la liga, Arturo Álvarez apela a la profesionalidad para seguir en el escaparate de cara al interés de futuros clubes. Hay muchos contratos de trabajo en juego: «Hemos hablado de algunos factores fundamentales. Uno es apelar a su profesionalidad y a defender los colores del club que te está pagando. El siguiente es intentar acabar lo mejor posible, porque tanto ellos como los técnicos nos estamos jugando nuestro futuro. Por eso ahora la idea debe estar en acabar lo más dignamente esta temporada, empezando por el partido ante el Movistar Estudiantes», expresó Álvarez, quien repitió su mensaje de que le gustaría seguir en el Cáceres si le dan una seguna oportunidad lapróxima campaña, aunque proiguió con que el club todavía no ha hablado con él de ese asunto.