El Cáceres no quiere esperar al final

Hay una cualidad que caracteriza el Grupo Oeste de la Segunda FEB: la igualdad. El único que asoma la cabeza, por poco, es el Cáceres ... Patrimonio de la Humanidad, que tiene una ventaja de dos victorias sobre el segundo clasificado. Pero del segundo al octavo hay tráfico denso: entre ellos no hay más diferencia que la de un partido. Por este motivo, por mucho que parezca que el Cáceres (con 15 victorias y 7 derrotas) se encuentra en una situación propicia para proclamarse campeón y conseguir el billete para la eliminatoria de ascenso directo a Primera FEB, un par de tropiezos seguidos lo puede cambiar todo. Y el primero ya lo dio la semana pasada en casa ante el Rioverde Clavijo.

Con cuatro jornadas para el final de liga, el Cáceres tiene que rendir visita este sábado a La Salud de Archena (con un blanace de 12/10), otro de esos equipos que quieren estar en playoff y que, por qué no, tratará de aprovecharse de los posibles despistes extremeños. «Jugamos contra un rival que está siendo de los mejores en esta segunda vuelta, sobre todo en casa, con unos porcentajes de tiro altísimos y mucha confianza», explicó Adriá Alonso en la previa del partido. «Es un equipo con jugadores contrastados en esta categoría, que han crecido mucho en la segunda vuelta», insistió.

El Cáceres tratará de quitarse la espinita del tropiezo contra el Clavijo, que ha servido como toque de atención para los jugadores verdinegros. «No somos invencibles y no me gustó cómo perdimos el otro día», confesó Alonso. «Fue la primera vez en 22 jornadas que, teniendo el partido dominado, lo dejamos escapar. No podemos permitirnos eso en esta fase de la temporada», avisó.

El técnico, de cara al partido de Archena, insistió en la importancia de mantener la concentración desde el primer minuto. «Tenemos que salir sólidos, no importa si arriba o abajo en el marcador, pero sólidos. Va a ser un partido duro», advirtió.

El entrenador del Cáceres también quiso rebajar la euforia tras haber liderado la clasificación durante gran parte de la temporada. «Hace una semana éramos los Lakers y ahora parece que estamos ante una final. Siempre dije que esto iba a alargarse hasta el final y así está siendo», afirmó.

Uno de los aspectos clave del encuentro en Archena será la adaptación del Cáceres a las condiciones del partido. «Hemos preferido no entrenar el día del viaje para poder desplazarnos con más tranquilidad. Hasta el sábado por la mañana no tocaremos balón, así que la puesta a punto será fundamental», explicó Alonso.