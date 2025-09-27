El Cáceres se juega el pase en la Copa

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Cáceres se juega este sábado (19.30 horas), ante el Getafe, en el pabellón Juan de la Cierva, su pase a dieciseisavos de la Copa de España. Se clasifican los 15 mejores y los verdinegros parten esta jornada justo en ese límite que establece la criba. Necesitan vencer y esperar otros resultados; en caso de derrota, con toda probabilidad quedarían eliminados.