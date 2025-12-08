HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Cáceres cuajó en Gijón un partido muy completo de toda la plantilla. Jorge Rey
Segunda FEB

El Cáceres crece a ritmo de récord a la espera de su primera víctima con pedigrí

Los verdinegros mejoran su imagen con un partido redondo en Gijón, pero solo han sido capaces de ganar ante los cuatro últimos clasificados

M. Gª Garrido

Badajoz

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:44

Comenta

Un Cáceres desencadenado se quitó por fin el corsé para destapar el tarro de las esencias y fabricarse un partido que ya ha pasado al ... cuadro de honor de su historia. Hasta tal punto llegó la exhibición, que estableció un nuevo techo en su anotación global en un partido, alcanzando los 108 ante el Círculo Gijón. Atrás quedan ya los 105 que endosaron en octubre de 2009 al Breogán, un registro que permanecía inalcanzable desde hace más de quince años.

