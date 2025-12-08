El Cáceres crece a ritmo de récord a la espera de su primera víctima con pedigrí

Un Cáceres desencadenado se quitó por fin el corsé para destapar el tarro de las esencias y fabricarse un partido que ya ha pasado al ... cuadro de honor de su historia. Hasta tal punto llegó la exhibición, que estableció un nuevo techo en su anotación global en un partido, alcanzando los 108 ante el Círculo Gijón. Atrás quedan ya los 105 que endosaron en octubre de 2009 al Breogán, un registro que permanecía inalcanzable desde hace más de quince años.

Es difícil condensar todos los hitos estadísticos acumulados en esos 40 minutos mágicos, pero por encima de todo reluce el éxito colectivo. Leveque se llevó el MVP con 19 puntos y 12 rebotes, pero es que hasta siete jugadores verdinegros firmaron dobles dígitos en el apartado realizador y solo Nico Marina se quedó sin anotar en los diez minutos que disputó. Aunque quizás el dato más revelador es que los visitantes sumaron 137 puntos de valoración, que son casi 100 más de los que obtuvo su rival, que se quedó en 44. Un registro estratosférico.

El Cáceres duplicó los guarismos de efectividad de un conjunto asturiano desbordado que apenas pudo cobijarse del vendaval. Los extremeños registraron un 61% en tiros de campo, por un 30% de los locales. El talento, aunque entumecido por la inconsistencia de su juego, estaba fuera de todo debate, pero hay varios números que ponen en solfa la evolución en parámetros vertebrales como la intensidad y la concentración. Por un lado la regularidad, la línea de rendimiento mantuvo el sobresaliente durante todo el encuentro, sin baches ni concesiones que invitaran a la reacción al rival. La ferocidad en ataque, rondando los 30 puntos por parcial, tuvo correspondencia con una solidez atrás que fue blindando el triunfo conforme avanzaba la contienda.

Además, el Cáceres monopolizó el dominio de las segundas jugadas, sobre todo en su canasta, donde la superioridad fue aplastante. Capturó 38 rebotes defensivos (45 en total), multiplicando el castigo en los errores del Gijón. También contuvo la incidencia de las pérdidas de balón, uno de sus puntos débiles este curso, dejándolas esta vez en 11. En esa faceta todavía hay margen de mejora, aunque en un escenario de baloncesto explosivo y vertiginoso, es un daño colateral asumible si el Cáceres es capaz de mostrar esta exuberancia y mostrarse eficaz en el repliegue.

A nivel anímico es un refuerzo muy potente para el vestuario, pero queda mucho recorrido. Es vital para sus intereses clasificatorios y para la confianza adquirir una continuidad que se le ha resistido hasta el momento, ya que a punto de transitar la jornada 10 de la conferencia oeste de Segunda FEB, aún no ha encadenado dos victorias consecutivas. Si venciera este miércoles (20.30 horas) rompería además su maleficio en el Multiusos, donde ha hincado la rodilla en todos sus compromisos.

A mejorar las prestaciones

Para llegar con garantías a un playoff que dista más por sensaciones que por balance en la tabla, el equipo que dirige Jacinto Carbajal necesita consolidar sus prestaciones y revalorizarlas ante los equipos punteros. No en vano, solo ha sido capaz de doblegar a los recién ascendidos, que ocupan las últimas cuatro plazas del grupo. Ganó con solvencia en el duelo inaugural al Valle de Egüés (63-91), penúltimo con 2-7. Hubo que esperar hasta la quinta jornada para que los verdinegros celebraran su segundo triunfo, en la cancha del Jaén Paraíso Interior (61-78), antepenúltimo también con 2-7. Dos semanas después se impuso al Logrobasket (79-88), colista con 1-8, con el que había caído previamente en la primera eliminatoria de la Copa de España. Su última víctima ha sido el Círculo Gijón (64-108), metido de lleno en la zona baja con 2-7.

En cambio, ante los que se presuponen como rivales directos en la lucha por la fase de ascenso, el Cáceres ha salido escaldado. El ejemplo a seguir fue el duelo frente al Biele (8-1), colíder, al que puso contra las cuerdas y solo un triple sobre la bocina le privó del premio (84-85). Sin embargo, no ha sido tan combativo frente a la Cultural Leonesa (57-79), noveno con 4-4 y un partido menos. Cedió con claridad ante el Ponferrada (89-77), tercero con 7-2; claudicó con el Caja 87 (52-68), cuarto con 6-3, en un pésimo encuentro; al igual que ante el Morón (62-67), que es sexto con 5-4.