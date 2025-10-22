El Cáceres cae eliminado de la Copa España tras un final de infarto en Logroño

Saúl Martínez Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:28 Comenta Compartir

El Cáceres cayó eliminado en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa España, no sin competir hasta el último instante, frente a un Logrobasket que dominó durante la mayor parte del encuentro. Pese a empezar el partido más entonado que su contrincante, la escasa aportación del banquillo del cuadro cacereño, las 16 pérdidas y la falta de efectividad en el lanzamiento, además de un sobresaliente Plitzuweit en las filas locales, mermaron las opciones de un conjunto verdinegro que dispuso de un tiro para forzar el tiempo extra.

Ambos contendientes arrancaron el encuentro sin acierto. Los errores se sucedieron hasta que Palazuelos inauguró el tanteador con un enceste de dos tantos, transcurridos los dos minutos de juego. Leveque, desde la línea de personales, y Foreman estiraron el parcial hasta el 0-5 de salida, aunque la reacción del Logrobasket no se hizo esperar de la mano de Alejandro Rodríguez y Montero (4-5). La inspiración de Leveque y Foreman mantuvo a raya a un rival que fue a remolque durante todo el primer periodo. Niang y Plitzuweit lo intentaron desde la larga distancia en el tramo final del primer acto, pero el buen hacer del pívot estadounidense del cuadro cacereño, bien secundado por Lafuente, evitó que la escuadra logroñesa voltease el marcador (14-17).

Logrobasket Logi7. Infante (7), Alejandro Rodríguez (2), Montero (5), Obajo (4) y Sall (10) -quinteto inicial-, Arévalo (6), Serrato (6), Niang (3), Plitzuweit (19) y Bird-Jelinek (5). 67 - 65 Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Lafuente (11), Strikker (5), Palazuelos (9), Foreman (11) y Leveque (20) -quinteto inicial-, Mendes, Luis García, Santos, Mazaira (9) y Nico Marina. Parciales. 14-17, 16-12 (30-29), 22-21 (52-50), 15-15 (67-65).

Campo y espectadores. Polideportivo Lobete. 150 espectadores.

Árbitros. Checa Nebot y Martínez Estopiñán (Colegio aragonés) y Fuentes Magarzo (Colegio navarro).

Sin embargo, la alegría de la expedición cacereña no duró mucho. Un lanzamiento desde la línea de 6,75 de Serrato, junto a cuatro puntos seguidos del escolta estadounidense Plitzuweit, obligó a Jacinto Carbajal a parar el choque (21-17). Y es que el Cáceres, inoperante, no anotó una canasta en el segundo parcial hasta que un triple de Strikker destapó el aro. La formación anfitriona subió varios peldaños su intensidad defensiva y la irrupción de Sall, con dos encestes consecutivos, volvió a desequilibrar el partido (25-20). Tan solo la calidad individual de Leveque contrarrestó la efectividad de hombres como Infante para minimizar diferencias justo antes del descanso (30-29).

Leveque devolvió la iniciativa al Cáceres tras anotar un tiro bajo el aro, aunque por poco tiempo. Un dos más uno de Plitzuweit y dos puntos de Arévalo cambiaron, de nuevo, el rumbo del partido (35-31). El Logrobasket contestaba con acierto a cada acción positiva del conjunto cacereño y un triple de Serrato abrió una brecha peligrosa en el tanteador. La reacción del elenco de Jacinto Carbajal no se hizo esperar y tanto Palazuelos como Foreman sostuvieron en el choque al Cáceres (43-40). El propio Palazuelos en la pintura y los triples de Leveque y Lafuente neutralizaron las acometidas de Infante, Plitzuweit y Montero en los instantes finales del tercer periodo (52-50).

Un mate de Leveque respondió con contundencia a dos tiros libres de Obajo. Nico Marina tuvo en sus manos un triple para recuperar el mando del encuentro, pero lo erró y Sall lo aprovechó para estirar la distancia (56-52). Ambas escuadras intercambiaron canastas, aunque siempre con la formación riojana por delante. Foreman y Leveque buscaron la remontada a través de su talento individual. Sin embargo, un Plitzuweit desatado encarriló, tras enlazar siete puntos, la victoria del Logrobasket (63-56). Dos tiros libres de Sall parecieron sentenciar la contienda a dos minutos para la conclusión, ya que la diferencia se elevó a los ocho tantos, pero Mazaira y Lafuente tiraron de orgullo para situar a dos puntos al Cáceres a 40 segundos para el final. Tras un tiempo muerto de Nacho Arbués, Plitzuweit falló un lanzamiento que concedió al equipo verdinegro la última posesión del duelo. Sin embargo, Leveque no logró convertir su último tiro de dos en busca de la prórroga y el billete para los octavos de final se lo quedó el equipo logroñés (67-65).

