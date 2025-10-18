Cabrera somete al Al-Qázeres en su vuelta al Multiusos

Alejandro Mostazo Cáceres Sábado, 18 de octubre 2025, 21:47 Comenta Compartir

El Alter Enersun Al-Qázeres volvió a perder al ser superado por el Celta, equipo que la pasada temporada jugó la Liga Femenina, en un duelo igualado que repartió el dominio en dos partes bien diferenciadas. Hasta el descanso todo parecía controlado por la escuadra cacereña, pero unas excelsas Cabrera y Kelliher tomaron los mandos en la segunda mitad para darle la vuelta al encuentro y dar al conjunto vigués la tercera victoria del curso, una más que las que tiene el conjunto de Jesús Sánchez.

El encuentro comenzó con reparto de canastas, ninguno de los dos equipos consiguió distanciarse claramente y todo lo que pasaba en una zona era contrarrestado rápidamente en la otra. Unido a los numerosos fallos en los lanzamientos de los dos elencos hizo que se llegara al final del primer cuarto con una anotación baja, aunque favorable al Al-Qázeres (13-9).

En el segundo cuarto los dos contendientes se soltaron en cuanto a anotación se refiere. Se vieron muchos más puntos en las dos partes de la pista, con Cabrera, que volvía a la que había sido su casa la temporada pasada entre aplausos, tomando el mando en el cuadro olívico, mientras entre las jugadoras de Sánchez estuvo todo más repartido. Al final de la primera mitad el cuadro cacereño pegó un tirón en el marcador que le llevó a ponerse ocho puntos arriba (30-22), aunque un triple final de Bermejo recortó la diferencia y auguró lo que fue la segunda mitad, totalmente dominada por la escuadra viguesa.

ALTER ENERSUN AL-QÁZERES Laneiro (3), Ramos (7), Fontela (4), Nerea Liste (16) y Gauna (8) -quinteto inicial-, Filipe (13), Méndez (4), Prieto y Carmen Suárez (3). 58 - 67 CELTA FEMXA ZORKA Menéndez (8), Uxía Rodríguez, Boquete, Kelliher (22) y Cabrera (14) -quinteto inicial-, Vizmanos (6), Bermejo (4), Thomas (8), Salinas (5) y Vidal. PARCIALES 13-9, 17-16 (30-25), 12-26 (42-51) y 16-16 (58-67).

ÁRBITROS Guadalajara Díaz (Colegio catalán) y Hernández Cañaveras (Colegio madrileño). Sin eliminadas.

INCIDENCIAS Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres, 125 espectadores.

En el tercer cuarto, por tanto, la tendencia cambió, y las visitantes modificaron radicalmente la forma de jugar, moviendo más rápido el balón, corriendo más y sobre todo siendo mucho más efectivas de cara a canasta, lo que les permitió anotar un total de 26 puntos en ese periodo. La clave fue la subida en intensidad atrás y cargar el juego sobre sus jugadoras interiores, Kelliher y Cabrera, que se hicieron las dueñas y señoras del partido y llevaron en volandas al Celta para establecer un marcador al final del tercer cuarto con una ventaja a su favor de nueve puntos (42-51).

Parecía una situación complicada de remontar para las pupilas de Jesús Sánchez, que se desgañitaba en el banquillo pidiéndole más intensidad a sus jugadoras. Aprovechando el parón antes de comenzar el último cuarto realizó algunos ajustes con los que su equipo se metió de nuevo en la disputa de la victoria. Con varias pérdidas seguidas del Celta, y coincidiendo con la ausencia en la cancha de Cabrera, el Al-Qázeres se acercó en el tanteador y se puso incluso a un punto a falta de 3:15 (54-55). Estaba todo por decidir en el tramo final. Esa remontada se basó principalmente en las buenas acciones de Filipe y Nerea Liste, que aguantó todo el último cuarto con cuatro faltas y fue clave para las opciones de triunfo del conjunto cacereño.

Sin embargo, tras ese acercamiento y el 54-55, Cabrera volvió a saltar a la pista y con ella volvió el orden y el equilibrio al Celta, que de nuevo corrió y centró su juego en las acciones interiores, con Kelliher más liberada y cómoda con su compañera argentina al lado.

El conjunto cacereño se quedó sin opciones y cedió ante un rival directo para estar en la zona de playoff.