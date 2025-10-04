HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura?
Los jugadores del Bosco Mérida celebran su primera victoria en su debut en Tercera FEB. CP BOSCO
Tercera FEB

El Bosco Mérida se estrena con victoria en Aljaraque

El Hache Publicidad Moraleja pierde en casa ante el Dos Hermanas

R. H.

Badajoz

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:25

Debut soñado para el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad en la Tercera FEB. El equipo emeritense se impuso en su visita al Aljaraque por 72-87. El Bosco dejó claras sus intenciones desde el principio y arrolló a su rival en el primer cuarto con un contundente 8-23 que marcó el desarrollo del encuentro. A partir de ahí supo adminisrtar su renta para llevarse su primera victoria. Juscelino Ricardo fue el MVP con 21 puntos, 6 rebotes y 24 de valoración.

El Hache Publicidad Moraleja, por su parte, cayó en su estreno ante el Ciudad de Dos Hermanas por un rotundo 63-93. El partido comenzó con dominio del equipo sevillano para llevarse el primer cuarto con 16-24 y llegar al descanso manteniendo la diferencia con un 31-42. Después del intermedio el Dos Hermanas ampliaba la diferencia con un parcial de 10-25 para cerrar el tercer cuarto en 41-67. El Moraleja apretó en el último cuarto para intentar maquillar el marcador y consiguió amortiguar el golpe con un parcial más ajustado de 22-26 para el defnitivo 63-93. En los locales destacó Jaime Fernández con 16 puntos, 4 triples y 22 de valoración.

Este domingo es el turno del doble derbi cacereño-pacense con el San Antonio-CBA Spain a las 12.00 horas en el pabellón colegial y el Lithium Sagrado Corazón-Vítaly La Mar BCB a las 18.00 horas en el Multiusos.

El BCB informaba este sábado que se habían superado los mil socios y se fija ahora alcanzar los 1.500 para dar un espaldarazo definitivo a su ilusionante proyecto. Los carnets pueden adquirirse de manera online a través de la web www.bcbadajoz.compralaentrada.com y también en taquilla, desde una hora antes de cada partido como local cuando el equipo vuelva a la renovada pista de La Granadilla.

