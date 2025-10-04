El Bosco Mérida se estrena con victoria en Aljaraque

R. H. Badajoz Sábado, 4 de octubre 2025, 23:25 Comenta Compartir

Debut soñado para el Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad en la Tercera FEB. El equipo emeritense se impuso en su visita al Aljaraque por 72-87. El Bosco dejó claras sus intenciones desde el principio y arrolló a su rival en el primer cuarto con un contundente 8-23 que marcó el desarrollo del encuentro. A partir de ahí supo adminisrtar su renta para llevarse su primera victoria. Juscelino Ricardo fue el MVP con 21 puntos, 6 rebotes y 24 de valoración.

El Hache Publicidad Moraleja, por su parte, cayó en su estreno ante el Ciudad de Dos Hermanas por un rotundo 63-93. El partido comenzó con dominio del equipo sevillano para llevarse el primer cuarto con 16-24 y llegar al descanso manteniendo la diferencia con un 31-42. Después del intermedio el Dos Hermanas ampliaba la diferencia con un parcial de 10-25 para cerrar el tercer cuarto en 41-67. El Moraleja apretó en el último cuarto para intentar maquillar el marcador y consiguió amortiguar el golpe con un parcial más ajustado de 22-26 para el defnitivo 63-93. En los locales destacó Jaime Fernández con 16 puntos, 4 triples y 22 de valoración.

Este domingo es el turno del doble derbi cacereño-pacense con el San Antonio-CBA Spain a las 12.00 horas en el pabellón colegial y el Lithium Sagrado Corazón-Vítaly La Mar BCB a las 18.00 horas en el Multiusos.

El BCB informaba este sábado que se habían superado los mil socios y se fija ahora alcanzar los 1.500 para dar un espaldarazo definitivo a su ilusionante proyecto. Los carnets pueden adquirirse de manera online a través de la web www.bcbadajoz.compralaentrada.com y también en taquilla, desde una hora antes de cada partido como local cuando el equipo vuelva a la renovada pista de La Granadilla.

Temas

Baloncesto