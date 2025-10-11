El Bosco se impone al BCB en Guareña

R. H. Badajoz Sábado, 11 de octubre 2025, 22:18 Comenta Compartir

El Bosco Mérida se impuso este sábado en el derbi extremeño que disputaron en Guareña. Los locals aprovecharon su mayor poderío físico y el apoyo de su afición, mientras que los pacenses acusaron la falta de centímetros en la pintura y terminaron cediendo tras un duelo muy igualado (87-84).

El encuentro comenzó con dominio visitante. El acierto exterior de Jake Wojcik y David Mejía permitió al BCB abrir una renta de nueve puntos mediado el primer cuarto. Sin embargo, la contundencia interior del conjunto local, liderado por Khalifa y Gedeao, redujo la diferencia hasta el 18-23.

En el segundo cuarto, los emeritenses imprimieron más intensidad, cargando el rebote ofensivo y recortando distancias. El marcador permaneció inamovible durante casi cuatro minutos, fruto del esfuerzo defensivo de ambos equipos. Mejía y Adri Méndez tiraron de carácter para devolver una ventaja de seis puntos al cuadro pacense a falta de tres minutos para el descanso. Con el Bosco en bonus, el Vítaly La Mar sumó desde la línea de tiros libres gracias a Isma Vázquez, Leiro y Osés. Aun así, un inspirado Vigario cerró la primera mitad con una canasta que dejaba el marcador en 35-41.

En el tercer cuarto, el Bosco Mérida castigó con rápidas transiciones y segundas oportunidades, aprovechadas por Gedeao y Pinilla. El BCB trató de reaccionar con la velocidad de Nielsen y dos triples consecutivos de Paredes, pero los locales volvieron a abrir brecha gracias a su dominio en el rebote ofensivo. Al final del periodo, el electrónico reflejaba un 68-55.

Reacción visitante

En el último cuarto, el Vítaly La Mar mostró su mejor versión. Con más ritmo en ataque y una defensa agresiva, el equipo se acercó en el marcador gracias al acierto exterior de Jake Wojcik e Isma Vázquez. Un 2+1 de Álex Young encendió las esperanzas pacenses, aunque no llegaba a culminarse en la línea de tiros libres y se quedaba a un punto de la igualada. El BCB dispuso de varias opciones para igualar a través de Vázquez y Mejía, pero el desacierto dejaba a los pacenses sin la remontada, cayendo por 87-84.

Jake Wojcik fue el más destacado del conjunto pacense con 14 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 17 de valoración. Por parte del Bosco, Pinilla firmó un doble-doble con 18 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y 23 de valoración.

La jornada del sábado la completaron los triunfos del CBA frente al Alcalá Caja87 (75-71), del San Antonio Cáceres ante el Portuense (82-96) y del Hache Publicidad Moraleja contra el San Fernando (67-74). Este domingo el Sagrado recibe al Huelva Comercio (12.00 horas).

Temas

Baloncesto

Mérida

Badajoz

Moraleja

Cáceres