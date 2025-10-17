El BCB regresa a La Granadilla para medirse al Dos Hermanas

Badajoz volverá a vibrar este sábado con uno de los eventos más esperados de la temporada. El Vítaly La Mar BCB debuta ante su afición ... esta temporada, y lo hace este sábado en el renovado parqué de La Granadilla recibiendo al equipo hispalense del Eiffage Ciudad de Dos Hermanas.

Los pacenses, que comenzaron la temporada con victoria ante Sagrado, llegan a esta jornada con la intención de regresar a la senda de la victoria tras su tropiezo ante Bosco Mérida. Con la salida del pivot Bartlomiej Pietras debido a una lesión compleja de su rodilla, el Vítaly La Mar BCB busca ya repuesto para reforzar su plantilla y mejorar su nivel de que a los sucesivos compromisos ligueros. Este sábado recibirá al Dos Hermanas, un equipo que llega con pleno de victorias tras vencer a Moraleja y Aljaraque. Adrián Doblado, Manuel Ramos y Antonio Díaz son los hombres más determinantes del equipo hispalense.

El club pacense prepara el evento para hacer del sábado uno de los mejores planes familiares. Para ello, el equipo pacense tiene preparado nuevamente un show de speaker, bailarinas de Step Dance Studio, barras con bebidas, snaks y comida de la mano de Grupo 7 eventos y sorteos de nuestros patrocinadores. Estará habilitada la tienda física. Las entradas tendrán un importe de 5€, mientras que los abonados y jugadores de cantera entrarán gratis.

El club pacense refuerza su carácter social con dos acciones solidarias. Se instalará un contenedor de recogida de alimentos no perecederos, en especial arroz, destinados al Banco de Alimentos de Badajoz. El club entregará un homenaje al Banco de Alimentos. Además, se pondrán a la venta cordones rosas solidarios (2,99€) en apoyo a la Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama.

Al descanso, el club rendirá homenaje al AD Hispanolusa, entidad futbolística de la ciudad que destaca por su trayectoria y compromiso con el deporte pacense.

El Vítaly La Mar BCB invita a toda la afición a llenar La Granadilla y disfrutar de una tarde de baloncesto, espectáculo y solidaridad.

También este sábado, el Hache Publicidad Moraleja recibirá en el Adolfo Suárez (18.00). El Bosco Mérida, tras dos victorias seguidas, visita la difícil cancha del Huelva Comercio (18.30). El Sagrado Corazón juega fuera de casa frente al Ática Coria (19.30), mientras que el CBA Spain visita al San Fernando (20.30). Para el domingo queda el duelo casero del San Antonio ante el Peñarroya (12.00).