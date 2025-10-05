El BCB arranca con una sufrida victoria en Cáceres

R. H. Badajoz Domingo, 5 de octubre 2025, 22:04 Comenta Compartir

El Vítaly La Mar BCB comienza la nueva temporada con buen pie, aunque tuvo que sufrir para sacar la primera victoria del Multiusos cacereño. El equipo pacense se impuso al Lithium Iberia Sagrado Corazón por un apretado 74-76 en el estreno liguero de la Tercera FEB.

Los de Pablo Cuevas dominaron buena parte del encuentro, pero tuvieron que sufrir hasta el último segundo para asegurar un triunfo tan trabajado como merecido.

El inicio del partido fue irregular para los pacenses, que comenzaron con desajustes defensivos ante un rival muy activo y acertado en ataque. Pese al dominio local en el primer cuarto (18-13), el conjunto visitante reaccionó en el segundo periodo. La aportación de Adrián Parra y Sekou Mamadou mantenía pegado al electrónico a Sagrado, mientras que el acierto desde el perímetro de Adri Méndez y Jake Wojcik, permitió al BCB encontrar fluidez ofensiva y llegar al descanso con ventaja (31-38).

Tras el intermedio, los hombres de Cuevas mantuvieron la intensidad y ampliaron la renta hasta los once puntos mediado el tercer cuarto. La defensa funcionaba y el ataque encontraba soluciones, pero el equipo local no se rindió. Bruno León y Tyrone Perry lideraron la respuesta del Sagrado, que recortó diferencias antes del último periodo (51-62).

El último cuarto fue un auténtico ejercicio de resistencia. Los cacereños aprovecharon algunos errores defensivos del Vítaly La Mar y mejoraron su acierto exterior para colocarse por delante en el marcador. Sin embargo, un triple decisivo de Adri Méndez devolvió la esperanza al conjunto pacense, que gestionó los últimos instantes con temple y precisión. Isma Vázquez, desde la línea de tiros libres, fue determinante en la recta final con un sobresaliente 12 de 13 en lanzamientos.

En la última posesión, Sekou Mamadou tuvo la opción de empatar el partido, pero su lanzamiento no entró y Adri Méndez atrapó el rebote que selló definitivamente la victoria del BCB por 74-76. Fue un cierre de partido vibrante, fiel reflejo del esfuerzo y la actitud de un equipo que supo sufrir para conseguir su primera alegría de la temporada.

En el plano individual, Sekou Mamadou firmó una gran actuación para el bando local con 28 puntos, 10 rebotes y 33 de valoración, mientras que Isma Vázquez destacó en los pacenses con 19 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias, además de una enorme eficacia desde la línea de personal.

Triunfo del San Antonio en el otro derbi y primer líder

Por la mañana, el otro derbi entre las capitales de provincia se decantó para el San Antonio Cáceres. El cuadro colegial aplastó literalmente al CBA Spain por un rotundo 92-51 que le coloca como primer líder provisional de la temporada. Y eso que el primer cuarto se lo llevaron los pacenses por 22-29. Pero el San Antonio reaccionó, apretó en defensa y no dejó a su rival pasar de lo 10 puntos en los siguientes parciales (24-9, 28-6 y 17-7).

El jugador colegial Maiga fue el mejor del partido con 22 de valoración, 14 puntos y 8 rebotes, aunque el máximo anotador fue su compañero Leonardo López con 16 puntos. En el conjunto pacense destacaron los 10 puntos de Tomaic y Chaparro.

