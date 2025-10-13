HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Bartolomiej Pietras ha dejado de ser jugador del Vítaly La Mar BCB. JOAQUÍN CUADRADDO
Tercera FEB

Bartolomiej Pietras no continuará en el Vítaly La Mar BCB

El pívot polaco sufre una compleja lesión de rodilla y el club ya busca sustituo para reforzar su juego interior

R. H.

Badajoz

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:42

Comenta

El Vítaly La Mar BCB y el jugador Bartolomiej Pietras han acordado poner fin a su vinculación. El pívot polaco, que ha estado trabajando junto al equipo pacense desde el inicio de la pretemporada, sufre una compleja lesión de rodilla que, según explican los servicios médicos del club, le impide rendir a un nivel idóneo en estos momentos.

El BCB agradece el esfuerzo, la profesionalidad y la implicación que Bartolomiej ha mostrado durante su etapa a las órdenes de Pablo Cuevas. De igual modo, le desea una pronta y completa recuperación, así como el mayor de los éxitos en su futuro personal y deportivo.

La entidad pacense ya trabaja en encontrar un sustituto de garantías que refuerce el juego interior.

