Arturo Álvarez, técnico del Cáceres: «La permanencia en un 90% se nos ha escapado»

Al Cáceres se le agota la vida en LEB Oro. Uno de los escasos hilos que mantenían sus constantes vitales fue segado por una parca ... riojana que desmoronó el endeble castillo de naipes en el que se ha convertido la permanencia. No se podrá decir que si los verdinegros consuman en mayo su descenso a la tercera categoría será por la dolorosísima derrota cosechada el miércoles en la cancha del Clavijo. Pero sí pudo ser la puntilla que sepultara por completo sus opciones y, en cualquier cosa, fue la viva imagen de lo que es el equipo ahora mismo. En la jornada 24 sumó la octava derrota consecutiva y la sexta desde que Arturo Álvarez se hiciera con las riendas de la parcela técnica, sin que haya sido capaz aún de celebrar un triunfo.

Es cierto que restan diez choques aún, todo un mundo, y que la desventaja con el antepenúltimo, puesto que marca la salvación, está solo a una victoria (que en realidad son dos), pero la sensación es que el Cáceres no puede. No ha sido capaz de sacar adelante ninguno de los compromisos directos en esta especie de playoff por abajo que le deparaba el calendario con enfrentamientos ante el Cantabria, el Melilla, el Valladolid y el Alicante, amén del propio Castelló, que volvió a perder esta jornada, aunque se mantiene a distancia de un triunfo con el colchón extra del basket average. «No me queda otra que volver a analizar, pensar e intentar llevarnos al siguiente partido con objetivos cortos, intentar superar al Castelló y quedar lo más arriba posible ganando el mayor número de partidos posible, pero la permanencia prácticamente en un 90% se nos ha escapado».

El Cáceres se juega todas sus opciones a una carta, la de alcanzar al conjunto verde, cualquier otra cábala es pura fantasía y ciencia ficción. E incluso esa bala parece cada vez más remota, a tenor de la deriva actual mostrándose como un equipo que se arruga en los momentos claves y que es incapaz de soportar la presión que supone la tesitura en la que se hallan inmersos.

Sin ir más lejos, este jueves se le escapó contra un equipo hundido en la tabla una ventaja de diez puntos con la que no supo cerrar el partido. La veteranía de Txemi Urtasun desarboló a un Cáceres compungido y sin capacidad de respuesta tras recibir un parcial de 10-0 que resteaba el partido. El resto ya es historia. El técnico asturiano se refería a errores cometidos por sus pupilos propios de «equipos infantiles, alevines y cadetes, pero no en profesionales, fallando pases en primera línea, que genera un robo y una falta al límite de la antideportiva», relata.

Ni siquiera un jugador curtido en mil batallas como Dani Rodríguez estuvo exento de esa vorágine, temblándole el pulso con tres opciones desde la línea de personal con 76-73 en el marcador. «Tiene tres tiros para empatar y falla dos el jugador con más partidos en LEB Oro, mentalmente estamos tocadísimos». El rebote lo cazó Balaban para igualar la contienda. Quedaba una posesión local y todo pasaba por una defensa titánica. Sin embargo, Txemi Urtasun hizo lo que quiso, entró hasta la cocina aprovechando la alfombra roja que le brindaron los visitantes y puso una bandeja que finiquitó el encuentro sobre la bocina. Otro drama, el enésimo. Atencia lanzaba a la desesperada, pero era tarde, otro devastador golpe azotaba la zona de flotación verdinegra.

«Hemos hecho gran partido durante 37 minutos y después de la primera pérdida infantil nos hemos bloqueado y hemos dicho que no podemos ganar, ahí se ha ido». Álvarez se mostró abatido, frustrado y asumió la responsabilidad de lo ocurrido más allá de centrarse en el plano anímico que, según insiste, es donde radica la raíz del problema. «Tengo buena parte de culpa de esto. Soy el que dirige, el que hace los cambios, el que maneja las piezas».

Recaída de Pablo Sánchez

El club extremeño anunció que Pablo Sánchez ha vuelto a ser intervenido de su rodilla derecha, sometiéndose a una artroscopia donde se le ha suturado su menisco ante una recaída sufrida de la operación del pasado mes de noviembre. De esta manera, no volverá a vestir la elástica del Cáceres en lo que resta de temporada.