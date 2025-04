Arranca la gran final por el ascenso para el Cáceres

El Multiusos acoge este domingo (19.00 horas) el primer asalto de una eliminatoria histórica para el Cáceres. Un año después de despedirse ... de la antigua LEB Oro, el conjunto extremeño inicia su lucha por regresar a la categoría. Se enfrenta en la ida de la final de campeones al Palmer Basket, campeón del grupo Este. El equipo balear ha cuajado una temporada sobresaliente, con 23 victorias en 26 partidos, y ha cimentado su éxito en una sólida defensa y un dominio absoluto del rebote. Ahora, pondrá a prueba la solidez del campeón del Oeste en una serie a doble partido que decidirá qué club obtiene el ansiado ascenso a Primera FEB.

Adrià Alonso, técnico del Cáceres, reconocía en la previa la mezcla de ilusión y responsabilidad que se respira en su vestuario: «Nos hemos ganado estar aquí, nadie nos ha regalado nada», recalcó el entrenador catalán, que también aseguró que las sensaciones de los últimos partidos, algo irregulares, no han desviado el foco de su plantilla: «Hemos dejado atrás el pasado y estamos todos muy metidos en el presente. Queremos disfrutar este momento histórico y demostrar por qué somos campeones del grupo».

Sobre el formato de la eliminatoria, Alonso fue claro: «Son 80 minutos en total, 8 partidos de 10 minutos donde cada detalle cuenta. Un mal cuarto te puede complicar la eliminatoria. Tenemos que estar concentrados desde el primer minuto».

El Multiusos, con ambiente de grandes noches, jugará un papel fundamental: «La gente está volcada. Nos anima por la calle, en redes sociales... Estamos muy agradecidos y queremos que el público nos lleve en volandas, como ya pasó contra el Ponferrada. Cáceres merece alegrías en el baloncesto», expresó el técnico. El Cáceres afronta esta final con la tranquilidad de saber que, si no gana la eliminatoria, tendrá una segunda oportunidad por la vía larga, pero Alonso deja claro que no está pensando en eso: «Si sucede, nos tocará pasar el duelo rapidísimo porque tendremos que seguir con el foco puesto en otra cosa, pero ya te digo, no lo hemos hablado».

Por parte visitante, Marco Justo, entrenador del Palmer Basket, también elogió al rival: «Tenemos muy claro que jugamos contra un muy buen equipo, un equipo recién descendido de la antigua LEB Oro y que desde un principio de temporada buscaba retornar a esa categoría». El técnico subrayó que «nos enfrentamos a un equipo con veteranía, con varios jugadores que saben de qué va esto, con muchos partidos de Primera FEB a sus espaldas y con puntos fuertes y puntos débiles como tenemos nosotros». En este sentido, el técnico canario del Palmer Basket insistió en que «se trata de minimizar esos puntos fuertes del rival y maximizar nuestras virtudes para poder hacerles frente; estamos preparados».

Con toda la plantilla disponible salvo la ya conocida baja de Erikas Kalinicenko, el Cáceres afronta esta final con ilusión, concentración y el respaldo de una ciudad que sueña con volver a estar entre los grandes del baloncesto español.