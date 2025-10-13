HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las jugadoras y cuerpo técnico del filial del Al-Qázeres. CB AL-QÁZERES
Primera Nacional

Al-Qázeres B y San Antonio se estrenan en la Liga Ribésalat con victoria

Los equipos cacereños vencen a CEI Toledo Universidad Laboral y Cervantes Ciudad Real, respectivamente

R. H.

Badajoz

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:41

Comenta

La Primera Nacional Femenina Liga Ribésalat abría sus puertas con dos triunfos a domicilio para los equipos extremeños, que se estrenaron en la competición con una victoria cada uno. En Toledo, el MF Renovables Al-Qázeres impuso su dominio de manera contundente sobre el CEI Toledo Universidad Laboral, con una victoria clara. Por otro lado, en Ciudad Real, el San Antonio Cáceres Basket se llevó un ajustado triunfo ante el Basket Cervantes, en un choque muy reñido que se resolvió en los últimos minutos gracias a una destacada defensa y aciertos clave en el ataque.

CEI Toledo Universidad Laboral, 53-MF Renovables Al-Qázeres B, 97

El MF Renovables Al-Qázeres venció con mucha autoridad al CEI Toledo Universidad Laboral, en un partido que comenzó muy igualado pero que a partir del segundo cuarto se decantó favorablemente para las cacereñas. Tras el descanso el conjunto toledano intentó mantenerse en el partido, pero el filial cacereño no dio ninguna opción a su rival y el partido se convirtió en un monólogo para ellas. La superioridad en ataque y la solidez defensiva del equipo visitante marcaron la diferencia en un partido que se fue diluyendo para las locales con el paso de los minutos.

La mejor jugadora del encuentro fue Paula Romero, del Al-Qázeres B, con 25 puntos, 2 rebotes y 21 de valoración. Mientras que en el Toledo destacó Ana González con 11 puntos, 2 rebotes y 3 de valoración.

Basket Cervantes Ciudad Real, 55-San Antonio Cáceres, 60

El San Antonio Cáceres Basket logró imponerse al Basket Cervantes Ciudad Real en un encuentro muy igualado. El primer cuarto fue dominado por las locales, que, con un 18-15 se adelantaron en el marcador. Sin embargo, el segundo cuarto fue clave, ya que las cacereñas ajustaron su defensa y aprovecharon las imprecisiones del rival, llevándose el parcial por 8-18 y tomando una ventaja significativa.

El tercer cuarto vio una reacción de las de Ciudad Real, que con un 16-14 acortaron distancias, pero el último periodo fue un intercambio de canastas que favoreció a las visitantes, ya que llegaban con una pequeña ventaja.

La mejor jugadora de las locales fue María José Trujillo con 15 puntos y 7 de valoración. Mientras que en el San Antonio la mejor fue Celina Eisenhardt con 15 puntos y 15 de valoración.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fuego intencionado en varios contenedores quema cuatro coches en el centro de Badajoz
  2. 2 Herido grave tras sufrir cortes con una motosierra en una finca de La Codosera
  3. 3 Grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera
  4. 4 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  5. 5

    Más de mil caballistas honran en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad
  6. 6 Morad cancela su concierto de este domingo en Extremúsika y la organización reestructura los horarios del festival
  7. 7 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  8. 8

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  9. 9

    El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado
  10. 10

    El secreto para ser centenario: «Coma de todo y ríase mucho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Al-Qázeres B y San Antonio se estrenan en la Liga Ribésalat con victoria

Al-Qázeres B y San Antonio se estrenan en la Liga Ribésalat con victoria