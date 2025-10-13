Al-Qázeres B y San Antonio se estrenan en la Liga Ribésalat con victoria

R. H. Badajoz Lunes, 13 de octubre 2025, 13:41 Comenta Compartir

La Primera Nacional Femenina Liga Ribésalat abría sus puertas con dos triunfos a domicilio para los equipos extremeños, que se estrenaron en la competición con una victoria cada uno. En Toledo, el MF Renovables Al-Qázeres impuso su dominio de manera contundente sobre el CEI Toledo Universidad Laboral, con una victoria clara. Por otro lado, en Ciudad Real, el San Antonio Cáceres Basket se llevó un ajustado triunfo ante el Basket Cervantes, en un choque muy reñido que se resolvió en los últimos minutos gracias a una destacada defensa y aciertos clave en el ataque.

CEI Toledo Universidad Laboral, 53-MF Renovables Al-Qázeres B, 97

El MF Renovables Al-Qázeres venció con mucha autoridad al CEI Toledo Universidad Laboral, en un partido que comenzó muy igualado pero que a partir del segundo cuarto se decantó favorablemente para las cacereñas. Tras el descanso el conjunto toledano intentó mantenerse en el partido, pero el filial cacereño no dio ninguna opción a su rival y el partido se convirtió en un monólogo para ellas. La superioridad en ataque y la solidez defensiva del equipo visitante marcaron la diferencia en un partido que se fue diluyendo para las locales con el paso de los minutos.

La mejor jugadora del encuentro fue Paula Romero, del Al-Qázeres B, con 25 puntos, 2 rebotes y 21 de valoración. Mientras que en el Toledo destacó Ana González con 11 puntos, 2 rebotes y 3 de valoración.

Basket Cervantes Ciudad Real, 55-San Antonio Cáceres, 60

El San Antonio Cáceres Basket logró imponerse al Basket Cervantes Ciudad Real en un encuentro muy igualado. El primer cuarto fue dominado por las locales, que, con un 18-15 se adelantaron en el marcador. Sin embargo, el segundo cuarto fue clave, ya que las cacereñas ajustaron su defensa y aprovecharon las imprecisiones del rival, llevándose el parcial por 8-18 y tomando una ventaja significativa.

El tercer cuarto vio una reacción de las de Ciudad Real, que con un 16-14 acortaron distancias, pero el último periodo fue un intercambio de canastas que favoreció a las visitantes, ya que llegaban con una pequeña ventaja.

La mejor jugadora de las locales fue María José Trujillo con 15 puntos y 7 de valoración. Mientras que en el San Antonio la mejor fue Celina Eisenhardt con 15 puntos y 15 de valoración.

Temas

Baloncesto