El Al-Qázeres inicia la liga en el mítico Pez Volador de Madrid

R. H. Cáceres Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:35

El Alter Enersun Al-Qáceres Extremadura afronta este sábado su primer compromiso de la temporada 2025/26 en la Liga Femenina Challenge con una salida de máxima exigencia. Llega al pabellón de Pez Volador de Madrid, donde se medirá al Sernova Renovables Real Canoe (17.45 horas). Será el punto de partida de una campaña que se extenderá durante 30 jornadas, enmarcadas en un curso señalado por la igualdad y por la creciente nómina de equipos con aspiraciones de ascenso. En este contexto, el bloque cacereño tratará de dar un paso adelante para evitar los apuros de la pasada temporada.

El club que dirige Jesús Sánchez inicia el curso tras una pretemporada en la que se ha mantenido invicto, coronada la pasada semana con el título de la Copa de Extremadura. El proyecto se apoya en la continuidad de referentes como Lucía Fontela, que volverá a ejercer de líder en la pista y que la pasada campaña promedió 8,6 puntos en 25 minutos de juego. A su lado, el Al-Qázeres ha asegurado la renovación de jugadoras importantes como Lucía Méndez o Josephine Filipe, lo que garantiza la estabilidad del bloque.

Junto a estas piezas, el club se ha reforzado con incorporaciones que aportan calidad y recursos en distintos frentes. Destaca el fichaje de la escolta portuguesa Inés Ramos, procedente del CP Esgueira, donde fue una de las máximas anotadoras de la liga lusa con 15,5 puntos de media y un 36,9% de acierto en triples. Su llegada está llamada a mejorar uno de los apartados en los que más dificultades mostró el equipo el pasado curso: la producción ofensiva y la regularidad en el lanzamiento exterior. También se suman al proyecto Nerea Liste y Victoria Gauna, que reforzarán el juego interior y la rotación del plantel.

El objetivo declarado del club pasa por alcanzar la permanencia con solvencia, pero con la vista puesta en dar un salto competitivo que permita mirar a la zona de playoff. Para ello será clave el rendimiento en el Multiusos, donde el apoyo de la afición se considera determinante, y mejorar las prestaciones a domicilio, uno de los puntos débiles de la pasada campaña. El estreno no será sencillo, ya que el Real Canoe llega con el valor añadido de mantener la continuidad de su bloque de jugadoras, un factor que le da solidez en el arranque de la competición.

En la jornada de este viernes, el cuerpo técnico y la plantilla tuvieron un acto en el ayuntamiento de Cáceres a modo de puesta de largo de cara a la nueva campaña que inician. En ese evento, el club fue recibido por el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos.