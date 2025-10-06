El Al-Qázeres B también conquista su Copa de Extremadura

Las jugadoras y cuerpo técnico del Al-Qázeres posan con el trofeo de la Copa de Extremadura.

Como ya hiciera el primer equipo ante el Miralvalle, el filial del Al-Qázeres conquistó con autoridad la Copa de Extremadura de Primera Nacional al imponerse en los dos partidos a BB Baloncesto Badajoz y San Antonio Cáceres que componían el triangular del torneo este domingo en el pabellón Fray Felipe Álvarez del colegio cacereño.

San Antonio Cáceres, 15-MF Renovables Al-Qázeres, 36

El MF Renovables Al-Qázeres se adjudicó con claridad el derbi cacereño del primer partido de la Copa tras imponerse al San Antonio Cáceres por 15-36 en un duelo marcado por la intensidad defensiva y los bajos porcentajes de acierto.

El encuentro comenzó igualado, con un primer parcial de 11-18 que mantuvo a las locales en partido. Sin embargo, el San Antonio se desplomó en la segunda mitad, donde apenas pudo anotar 4 puntos frente a los 18 de un filial cacereño mucho más sólido.

El San Antonio firmó un pobre 21% en tiros de campo, con solo dos asistencias y 24 pérdidas de balón, lo que lastró sus opciones. Sus mejores números llegaron desde la línea de personal, con un 75% de acierto.

El Al-Qázeres, pese a no brillar en ataque (26% en tiros de campo), compensó con un dominio en el rebote (29 por 18), mejor circulación de balón (6 asistencias) y una gran labor atrás, con 15 recuperaciones que les permitieron correr y abrir brecha en el marcador.

BB Baloncesto Badajoz, 32-San Antonio Cáceres, 31

El Baloncesto Badajoz se impuso al San Antonio Cáceres por un ajustadísimo 32-31 en el segundo encuentro de la final de Copa de Extremadura, en un partido vibrante que no se decidió hasta los últimos segundos con una canasta ganadora de las pacenses.

El choque fue de máxima igualdad desde el inicio. Al descanso, el San Antonio mandaba por la mínima (13-14), pero el conjunto pacense reaccionó en la segunda mitad (19-17) y acabó sellando la victoria en una acción decisiva en los instantes finales.

En el plano estadístico, el Baloncesto Badajoz mostró mayor acierto en el tiro (36% en tiros de campo, con un 44% en lanzamientos de dos), aunque sufrió desde la línea de tiros libres (59%). Sus 16 rebotes y las 6 asistencias evidenciaron un juego más coral, a pesar de las 10 pérdidas acumuladas.

El San Antonio, en cambio, dominó bajo los tableros con 30 rebotes frente a los 16 de su rival, pero su bajo acierto en el tiro (25% en tiros de campo, apenas un 20% en tiros de dos) terminó penalizando sus opciones. Ni siquiera el buen porcentaje en triples (33%) y en tiros libres (69%) le sirvió para decantar la balanza.

BB Baloncesto Badajoz, 18-MF Renovables Al-Qázeres, 35

El Al-Qázeres B volvió a demostrar su solidez en el tercer partido tras vencer con claridad al Baloncesto Badajoz en un duelo en el que marcó diferencias desde el inicio.

El conjunto cacereño salió muy serio en defensa y apenas permitió cinco puntos en la primera mitad (5-18), dejando prácticamente encarrilado el partido al descanso. En la segunda parte, el Badajoz intentó reaccionar, pero el Al-Qázeres mantuvo el control del marcador con un parcial de 13-17 que cerró la victoria.

El cuadro pacense se quedó en un discreto 26% en tiros de campo, con solo 2 asistencias y muchas dificultades en el rebote (11 por 29). Además, su escaso acierto desde la línea de personal (29% en tiros libres) le impidió recortar diferencias.

Por su parte, el Al-Qázeres, aunque no brilló en el tiro exterior (12% en triples), firmó un sólido 53% en tiros de dos, dominó bajo los tableros (29 rebotes) y mostró intensidad defensiva con 12 recuperaciones que le permitieron ampliar la renta.

