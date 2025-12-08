El Al-Qázeres se aprovecha de la debilidad del colista

En un duelo marcado por la fatiga, tras haber jugado ambos equipos el sábado, y en el que se homenajeó a Lucía Méndez por sus ... 450 partidos oficiales, su equipo, el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, se impuso al colista de la Liga Femenina Challenge, el Santfeliuenc, en un duelo aplazado de la octava jornada.

El conjunto cacereño no dio margen a la sorpresa y despegó con un parcial de 12-0 que inició Filipe con una canasta y adicional y que culminó con otra canasta, tras su primer triple, la propia alero portuguesa, que aún anotó una vez más desde fuera del arco. El tiempo muerto de Enric González no evitó un nuevo triple, ahora de Carmen Suárez, pero la salida de la pista de Filipe en el Al-Qázeres y la entrada de Parés en las visitantes cambió la inercia del encuentro y posibilitó que la escuadra barcelonesa bajara la diferencia hasta el 26-18 al final del primer acto.

La redujo aún más el Santfeliuenc en los primeros compases del segundo, pero la influencia de las jugadoras interiores del elenco de Jesús Sánchez, tanto Nerea Liste como Gauna, calmó esa reacción y devolvió la renta de la escuadra cacereña a los dobles dígitos tras un parcial de 8-0. En el juego interior, precisamente, sufrió el farolillo rojo, que acusó las faltas con las que fueron castigadas antes del descanso Coulibaly, Meite y Marotte y que obligaron a su entrenador a mover el banquillo. El cuadro cacereño alcanzó el intermedio con una cómoda renta de doce puntos (39-27).

Al-Qázeres: Carmen Suárez (3), Ramos (3), Filipe (17), Gauna (6) y Nerea Liste (20) -quinteto inicial-, Prieto, Blanca Rosco, Fontela (10), Celia González, Alonso y Méndez (11). 70 - 57 Santfeliuenc: Nogués (6), Gil (3), Salmerón (7), Salzmann y Meite (4) -quinteto inicial-, Muñoz (2), Parés (10), Tenbrock (8), Marotte (4), Tibe (7), Coulibaly (4) y Conde (2). Parciales: 26-18, 13-9 (39-27), 14-16 (53-43), 17-14 (70-57).

Árbitros: García Parejo (Colegio extremeño) y Hernández Cañaveras (Colegio madrileño).

Incidencias: Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres. 150 espectadores.

Volvió Filipe a abrir brecha tras el descanso, pero pudo el equipo barcelonés conectar con Tibe para castigar incluso desde el exterior y situar la diferencia por debajo de la decena. Sin embargo, fue Méndez la que tuvo opciones cerca del aro visitante para frenar la reacción del colista. De hecho, sacó la cuarta falta a Tibe, aunque fue Nogués la que agitó el choque entonces. Nerea Liste, la otra opción de Jesús Sánchez para hacer daño en la pintura en conexión con Fontela, puso el 53-43 al final del tercer acto con un tiro libre.

Se rompió el choque al inicio del cuarto periodo gracias a un enceste con tiro adicional de Méndez y el único triple de Ramos, que forzó un nuevo tiempo muerto del técnico visitante al alcanzarse la que era la máxima ventaja local, que incluso se superó con un tiro libre de Méndez (68-51).

Además, culminó su exhibición Nerea Liste con 20 puntos, aunque la formación barcelonesa redujo la diferencia hasta el definitivo 70-57 después de que la canterana Celia González debutara en las filas del equipo cacereño y otras dos jugadoras del filial, Alonso y Blanca Rosco, saltaran a la pista unos segundos.