Gauna, durante un intento desde la línea de personal. FEB
El Al-Qázeres se aprovecha de la debilidad del colista

El conjunto extremeño no dio margen a la sorpresa con un inicio fulgurante que le permitió encarrilar el triunfo

Clemente Ramos

Cáceres

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:15

En un duelo marcado por la fatiga, tras haber jugado ambos equipos el sábado, y en el que se homenajeó a Lucía Méndez por sus ... 450 partidos oficiales, su equipo, el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, se impuso al colista de la Liga Femenina Challenge, el Santfeliuenc, en un duelo aplazado de la octava jornada.

