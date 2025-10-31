El Al-Qázeres se aferra al Multiusos para alargar su inercia ganadora

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura afronta este sábado (18.00 horas) un duelo que su entrenador, Jesús Sánchez, considera «clave». No solo por el ... rival, La Cordá de Paterna, que llega en horas bajas, sino también por el contexto: el equipo cacereño no volverá a jugar en el Multiusos en un mes, y lo hará luego ante dos de los pesos pesados de la Liga Femenina Challenge, Unicaja y Azul Marino. «Queremos hacer un buen partido y ojalá poder agarrar la victoria antes de ese parón», resumió el técnico en la previa.

El Al-Qázeres llega en una buena dinámica tras su victoria en la pista del Aradeva Tenerife (55-63), un triunfo que le ha permitido colocarse octavo, en puestos de playoff, con un balance de tres victorias y dos derrotas. El entrenador valoró ese resultado como un punto de inflexión: «Competimos muy bien contra un gran equipo, supimos leer el plan de partido y mantenernos cuando no estuvimos bien. Ojalá nos sirva para conservar muchas de las cosas que hicimos bien allí».

La victoria en las islas ha reforzado la confianza de un grupo corto en efectivos, pero que Sánchez ve «muy comprometido y reconocible». «El equipo está compitiendo bien. En el último partido en casa merecimos más, pero seguimos creciendo y, lo más importante, el grupo está unido», añadió.

El técnico subrayó también la relevancia de aprovechar la oportunidad que ofrece el calendario. Tras este encuentro, el Al-Qázeres afrontará un mes lejos de su afición, con desplazamientos exigentes. «Por eso este partido es tan importante. Queremos dejar buenas sensaciones y que la gente vea que el equipo sigue avanzando», insistió.

Enfrente estará un rival herido, pero con potencial. La Cordá de Paterna no ha comenzado bien la temporada: solo ha ganado un partido en cinco jornadas y viene de una derrota contundente en casa ante el Zamora (61-79). Sin embargo, Sánchez no se fía: «Me parece un rival muy peligroso. Está en un momento de adaptación, con jugadoras jóvenes, fichajes nuevos y un entrenador que está construyendo su estilo. Pero tienen calidad y acabarán creciendo durante la temporada».

El técnico elogió la plantilla valenciana, y destacó su mezcla de experiencia y juventud: «Tienen jugadoras que incluso en su momento nosotros intentamos fichar. Es un equipo que acabará arriba».

En el plano físico, el Al-Qázeres llega con algunas molestias, pero sin bajas graves. La principal duda era Lucía Méndez, que no viajó a Tenerife por precaución. Sánchez confía en poder contar con ella: «Esperamos que pueda estar. No en su mejor versión, pero sí sin riesgo. Preferimos guardarla la semana pasada para tenerla disponible en este partido tan importante».