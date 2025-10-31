HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Jesús Sánchez da instrucciones durante un tiempo muerto en el partido ante el Celta. FEB
LF Challenge

El Al-Qázeres se aferra al Multiusos para alargar su inercia ganadora

Tras su victoria en Tenerife, el equipo cacereño afronta un duelo clave en casa para afianzarse en playoff

R. H.

Cáceres

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:15

Comenta

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura afronta este sábado (18.00 horas) un duelo que su entrenador, Jesús Sánchez, considera «clave». No solo por el ... rival, La Cordá de Paterna, que llega en horas bajas, sino también por el contexto: el equipo cacereño no volverá a jugar en el Multiusos en un mes, y lo hará luego ante dos de los pesos pesados de la Liga Femenina Challenge, Unicaja y Azul Marino. «Queremos hacer un buen partido y ojalá poder agarrar la victoria antes de ese parón», resumió el técnico en la previa.

