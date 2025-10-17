El Al-Qázeres se aferra al efecto Multiusos ante el Celta

Todo el mundo sabía que la primera derrota iba a llegar, pero nadie esperaba que fuera tan contundente. El Alter Enersun Al-Qázeres encajó el ... pasado fin de semana un severo correctivo en la pista del Osés Construcción Ardoi (89-57), un tropiezo que ha servido de toque de atención para un equipo que había comenzado con dos victorias consecutivas su andadura en la Liga Femenina Challenge.

Este sábado (18.00 horas, Pabellón Multiusos), las cacereñas tendrán la oportunidad de redimirse ante su afición frente a un rival de entidad: el Celta Zorka Recalvi, uno de los conjuntos llamados a pelear por el ascenso. Ambos llegan igualados en la clasificación, con un balance de dos triunfos y una derrota, lo que convierte el choque en un buen termómetro para medir las aspiraciones reales de las de Jesús Sánchez.

El preparador admite que la semana de entrenamientos no ha sido sencilla. «Ha sido una de esas semanas complicadas, con mucha gente parando y con jugadoras de la cantera teniendo que completar sesiones. Esperamos que todo el mundo llegue en las mejores condiciones para el sábado», señaló.

Sobre la derrota en Navarra, el técnico insistió en que el equipo debe aprender dos cosas: «Primero, que cuando juegas bien pero no metes, no te puedes desconectar. Todo lo contrario. Y segundo, que los errores individuales fuera de casa te hacen inviable remontar».

Sobre el rival, el Celta Zorka Recalvi, Sánchez fue claro: «Es un muy buen equipo, uno de los que estarán arriba. Tienen jugadoras importantes como Deva Bermejo y Diana Cabrera, que además conocemos bien».

El entrenador destacó que será un partido que exigirá la máxima concentración: «Si nos equivocamos en cosas como las del partido ante el Ardoi, nos puede pasar algo parecido».

Al menos, el entrenador ha visto durante la semana «al equipo con ganas de resarcirse y con ese tirón de orejas propio de darse cuenta de que muchas pequeñas cosas mal hechas nos llevaron a ese resultado».