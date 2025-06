Álex Mazaira, primera pieza del nuevo Cáceres

M. Gª Garrido Badajoz Miércoles, 25 de junio 2025, 13:44 Comenta Compartir

Empieza la reconstrucción en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Tras no cumplir con el objetivo del ascenso en una temporada muy irregular, todo ... apuntaba a que los cimientos del proyecto cambiarían por completo buscando un nuevo impulso para volver a intentar el asalto a Primera FEB. Aunque no ha cristalizado mucho acerca de la nueva plantilla, pronto se conoció que el técnico Adrià Alonso no encabezaría la nueva etapa y poco después se anunció también la salida del anterior director deportivo, Joaquín Rodríguez. Les sustituyeron Jacinto Carbajal, que ya había estado ejerciendo de ayudante con el propio preparador catalán y anteriormente con Roberto Blanco, y por Lorenzo Díaz, respectivamente.

Habían transcurrido alrededor de dos semanas de esos dos movimientos, periodo en el que únicamente se había conocido la despedida del capitán Dani Rodríguez, que se marcha a La Palma tras militar en las filas verdinegras durante las últimas tres campañas. En las redes sociales, la afición reclamaba algún aliciente para recuperar la ilusión de cara al nuevo curso, y este miércoles, por fin, se hizo oficial la llegada del primer integrante del plantel para la 2025/26. Se trata de Álex Mazaira (Ourense, 23/04/1997), que ocupa la posición de ala-pívot y cuya última aventura ha sido en el Teknei Bizkaia Zornotza, equipo que compitió con el Cáceres en la conferencia oeste de Segunda FEB. El jugador gallego fue fundamental para el bloque vasco, destacando por su polivalencia y capacidad anotadora, dos características cruciales para esos momentos de atasco que tanto lastraron a los extremeños en el pasado ejercicio. Mazaira llega avalado por unas credenciales a nivel estadístico que denotan su incidencia en el juego y su carácter diferencial, ya que viene de promediar 16 puntos, 4,5 rebotes y 1,1 asistencias por partido. En su hoja de servicios figura una dilatada trayectoria en LEB Oro, en la que ha competido defendiendo las casacas del equipos como Ourense, Real Valladolid Baloncesto y Melilla.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión