HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ruslan Alexander durante un partido. Foto cedida
Tercera FEB

El ala-pívot Ruslan Alexander cierra la plantilla del BCB

El jugador madrileño se convierte en la última pieza del equipo de Pablo Cuevas aportando físico y versatilidad

R. H.

Badajoz

Martes, 12 de agosto 2025, 18:27

El Vítaly La Mar BCB anuncia la incorporación de Ruslan Alexander, jugador madrileño de 22 años, 1,99 metros de altura, capaz de desempeñarse como ala-pívot o alero.

Alexander es un jugador con una amplia gama de recursos en ambos lados de la cancha, con gran proyección y un encaje perfecto en la filosofía de juego del cuerpo técnico. Formado en la cantera del Zentro Basket Madrid, Ruslan disputó media temporada con dicho equipo antes de unirse, en diciembre, al conjunto de Peñarroya. Allí promedió, en 12 partidos, 9,6 puntos, 5,7 rebotes, 1 asistencia y 9,7 de valoración.

En su llegada al club, el jugador expresó su motivación por incorporarse lo antes posible: «Soy un jugador atlético, agresivo a la hora de atacar, capaz de jugar en el perímetro y sólido en defensa. Tengo muchas ganas de empezar ya.»

Con esta incorporación, el club cierra la plantilla del primer equipo con un total de doce jugadores, y continuará confirmando altas para el filial y las categorías de formación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima de violación de Mérida es una peregrina que estaba completando el Camino de Santiago
  2. 2 Los vecinos de Villar del Pedroso siguen confinados por el fuego, que ya ha calcinado 3.250 hectáreas
  3. 3 Ola de calor: cinco localidades extremeñas superan los 43 grados este lunes
  4. 4 Soraya Arnelas revela su rincón secreto para escapar del calor y presume de la gastronomía local de Extremadura
  5. 5 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  6. 6 La rama de un árbol aplasta un coche en Ronda del Pilar, en Badajoz
  7. 7 La contundente frase con la que Hiba Abouk define su experiencia en Cáceres
  8. 8 Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
  9. 9 La Aemet activa la primera alerta roja por calor del verano en Extremadura
  10. 10 José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El ala-pívot Ruslan Alexander cierra la plantilla del BCB

El ala-pívot Ruslan Alexander cierra la plantilla del BCB