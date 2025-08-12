El ala-pívot Ruslan Alexander cierra la plantilla del BCB

R. H. Badajoz Martes, 12 de agosto 2025, 18:27 Comenta Compartir

El Vítaly La Mar BCB anuncia la incorporación de Ruslan Alexander, jugador madrileño de 22 años, 1,99 metros de altura, capaz de desempeñarse como ala-pívot o alero.

Alexander es un jugador con una amplia gama de recursos en ambos lados de la cancha, con gran proyección y un encaje perfecto en la filosofía de juego del cuerpo técnico. Formado en la cantera del Zentro Basket Madrid, Ruslan disputó media temporada con dicho equipo antes de unirse, en diciembre, al conjunto de Peñarroya. Allí promedió, en 12 partidos, 9,6 puntos, 5,7 rebotes, 1 asistencia y 9,7 de valoración.

En su llegada al club, el jugador expresó su motivación por incorporarse lo antes posible: «Soy un jugador atlético, agresivo a la hora de atacar, capaz de jugar en el perímetro y sólido en defensa. Tengo muchas ganas de empezar ya.»

Con esta incorporación, el club cierra la plantilla del primer equipo con un total de doce jugadores, y continuará confirmando altas para el filial y las categorías de formación.

