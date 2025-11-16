Badajoz y Diocesano salen goleados

Redacción BADAJOZ. Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Mala jornada para los dos equipos extremeños que entraron en escena este sábado en la novena jornada del grupo 5 de la División de Honor Juvenil. Diocesano y Badajoz cerraron la tarde con dos derrotas claras ante rivales madrileños.

El primero en saltar al césped fue el Diocesano, que cayó ante al Atlético de Madrid en Alcalá de Henares (3-0). Pese a llegar como uno de los últimos clasificados, el conjunto colegial ofreció una versión competitiva y ordenada, capaz incluso de discutirle tramos del encuentro a un Atlético menos brillante que en temporadas anteriores. De hecho, el Diocesano tuvo en sus botas la ocasión más clara antes del descanso. En el minuto 33, Alejandro Herrero estuvo a punto de adelantar a los extremeños tras un error rojiblanco en la salida de balón, pero su remate no encontró portería. El Diocesano perdonó y el Atlético no lo hizo.

Cinco minutos después, en el 38, Javier Tena abrió el marcador con un zurdazo imparable desde la frontal tras recoger un balón muerto. Nada pudo hacer el meta cacereño. Con el 1-0 se llegó al descanso. En la reanudación, el Atlético golpeó de nuevo. Trujillano firmó el 2-0 en el minuto 58 tras un buen centro de Adrián. La sentencia definitiva llegó a 22 minutos del final, cuando Tamargo ganó la espalda a la defensa extremeña y superó al guardameta en su media salida para el 3-0 final.

Tampoco tuvo demasiada historia el encuentro del Badajoz ante el Getafe, que se llevó el triunfo por un claro 1-5 en un duelo marcado por un cuarto de hora negro para los pacenses. Del minuto 20 al 36, el Badajoz encajó tres goles que condicionaron por completo el choque. Tras el descanso, el equipo mejoró su actitud y recortó distancias en el 50 con un penalti transformado por Giles. Sin embargo, el Getafe amplió de nuevo la renta en el 73 y redondeó la goleada en los compases finales.