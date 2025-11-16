HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Badajoz ya iba perdiendo al descanso por 0-3. ÁNGEL MÁRQUEZ
DIVISIÓN DE HONOR

Badajoz y Diocesano salen goleados

Los pacenses perdieron en casa ante el Getafe (1-5) y los cacereños cayeron en el campo del Atleti (3-0)

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Mala jornada para los dos equipos extremeños que entraron en escena este sábado en la novena jornada del grupo 5 de la División de Honor Juvenil. Diocesano y Badajoz cerraron la tarde con dos derrotas claras ante rivales madrileños.

El primero en saltar al césped fue el Diocesano, que cayó ante al Atlético de Madrid en Alcalá de Henares (3-0). Pese a llegar como uno de los últimos clasificados, el conjunto colegial ofreció una versión competitiva y ordenada, capaz incluso de discutirle tramos del encuentro a un Atlético menos brillante que en temporadas anteriores. De hecho, el Diocesano tuvo en sus botas la ocasión más clara antes del descanso. En el minuto 33, Alejandro Herrero estuvo a punto de adelantar a los extremeños tras un error rojiblanco en la salida de balón, pero su remate no encontró portería. El Diocesano perdonó y el Atlético no lo hizo.

Cinco minutos después, en el 38, Javier Tena abrió el marcador con un zurdazo imparable desde la frontal tras recoger un balón muerto. Nada pudo hacer el meta cacereño. Con el 1-0 se llegó al descanso. En la reanudación, el Atlético golpeó de nuevo. Trujillano firmó el 2-0 en el minuto 58 tras un buen centro de Adrián. La sentencia definitiva llegó a 22 minutos del final, cuando Tamargo ganó la espalda a la defensa extremeña y superó al guardameta en su media salida para el 3-0 final.

Tampoco tuvo demasiada historia el encuentro del Badajoz ante el Getafe, que se llevó el triunfo por un claro 1-5 en un duelo marcado por un cuarto de hora negro para los pacenses. Del minuto 20 al 36, el Badajoz encajó tres goles que condicionaron por completo el choque. Tras el descanso, el equipo mejoró su actitud y recortó distancias en el 50 con un penalti transformado por Giles. Sin embargo, el Getafe amplió de nuevo la renta en el 73 y redondeó la goleada en los compases finales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  2. 2 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  3. 3

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  4. 4

    Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma
  5. 5

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  6. 6

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  7. 7 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  8. 8 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  9. 9

    Seis de las 34 líneas estatales de autobús pasarán por Extremadura
  10. 10 La borrasca Claudia deja más de 70 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Badajoz y Diocesano salen goleados

Badajoz y Diocesano salen goleados