HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
8 de octubre de 1949. El Athletic de Bilbao sube por primera vez a un avión. Vuela en el 'Bristol 170' de Aviaco, rumbo a Málaga. El pivote Nando se queda en tierra por miedo. Elorza

83 años del 'despegue' del fútbol español

Como cada verano, los grandes equipos han dado la vuelta al mundo en avión casi sin despeinarse, pero volar no siempre fue tan rápido, cómodo ni seguro para los deportistas

Josu García

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:06

El pasado 26 de julio, tras un vuelo de 12 horas y 27 minutos, el Barcelona aterrizaba en Osaka para dar inicio a su gira ... asiática. Los jugadores descendieron del avión con rostros de relativo cansancio, pero felices. Lewandowski saludaba a los aficionados haciendo con sus dedos la señal de la victoria. Auriculares al cuello, ropa deportiva cómoda, conexión a internet de alta velocidad vía satélite, un catering de lujo a bordo... Nunca antes los futbolistas lo han tenido tan fácil para recorrer largas distancias. El equipo catalán, sin ir más lejos, ha sumado en los últimos días 23.563 kilómetros entre España, Corea del Sur y Japón. Y el Real Madrid hizo más de 21.000 durante el reciente Mundial de Clubes. Casi sin despeinarse, los dos equipos han sumado una vuelta al mundo este verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia
  2. 2 Ingresada en UCI una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
  3. 3 Estabilizado el incendio en Aldea del Cano que obligó a activar el nivel 1 de peligrosidad
  4. 4 La Guardia Civil investiga la muerte por arma de fuego de un hombre en Alange
  5. 5 Fran, el extremeño que triunfó en Gran Hermano, saltará al ruedo de Barcarrota como novillero
  6. 6 Multa de 3.000 euros por montar un circuito ilegal de madrugada en Don Benito: así es el vídeo viral
  7. 7 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  8. 8 El SES confirma un caso asintomático de virus del Nilo en Extremadura
  9. 9 Hiba Abouk visita Extremadura y se enamora de este rincón de Cáceres
  10. 10

    El hotel Lisboa de Badajoz ya luce su nuevo nombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 83 años del 'despegue' del fútbol español

83 años del &#039;despegue&#039; del fútbol español