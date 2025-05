Estas son las zapatillas que van con todo y nunca pasan de moda

María Belén Acosta Jiménez Viernes, 30 de junio 2023, 10:01 Compartir

Estas zapatillas llevan desde el año 1908 formando parte de nuestro calzado. Así, tras más un siglo, las Converse siguen siendo un elemento imprescindible de cualquier armario. Y es que no hace falta ser un loco del calzado para que te apetezca tener unas Converse que usar a diario y compaginarlas con todas tus prendas de ropa.

Diseñadas originalmente como zapatillas deportivas, concretamente para el baloncesto, fueron promocionadas por el jugador Chuck Tylor, de ahí que uno de sus modelos más clásicos haya tomado dicho nombre. Este y otros modelos de Converse han ido ganando fuerza hasta convertirse en unas de las zapatillas más icónicas de la historia.

Y aunque les han salido muchos imitadores, las zapatillas originales Converse All Star siguen manteniendo esa excelente calidad de materiales de fabricación que son tan marca de la compañía de la compañía como su tan reconocible estrella. Así que si aún no tienes unas Converse, te recomendamos que mires atentamente esta selección para encontrar esas zapatillas que te demostrarán que el amor a primera vista sí existe.

Chuck 70 Vintage Canvas

Siguiendo el legado de las zapatillas Chuck Taylor de los 70 llega este modelo que combina los detalles más clásicos con actualizaciones modernas para aumentar su comodidad. Disponibles en 12 colores y con la posibilidad de enviar tu propio diseño, estas Converse de corte alto se convertirán en tus mejores aliadas para caminar por donde quieras por tan sólo 95€.

Chuck Taylor All Star

Otro modelo clásico de zapatillas Chuck Tailor de corte alto que, además de estar disponible en varios colores, están fabricadas en lona ligera y duradera para que experimentes en primera persona porque son las sneakers más queridas por los grandes artistas. Hazte con ellas por 75€ y enseña con orgullo su clásico parche All Star.

Chuck Taylor All Star Platform Canvas

Para que ir cómoda no signifique perder puntos en sofisticación, estas zapatillas Chuck de corte bajo y con doble altura son ideales para que las chicas salgan a la calle con sus pantalones, vestidos y faldas preferidas sin renunciar a esa altura extra. Completamente atemporales y disponible en 3 colores, se encuentran en la tienda online de Converse al precio de 85€

Chuck Taylor All Star Lift Platform Utility Strap

También con plataforma, este otro modelo de zapatillas de corte alto de Converse te dan la oportunidad de sacar tu lado más desenfadado y femenino con su estampado inspirado en viñetas de mangas. Dale a tus pies la oportunidad de vestir con las clásicas historias del comic japonés por sólo 120€

Converse x Comme des Garçons PLAY Chuck 70

Otra opción original y limitadas son estas zapatillas de corte alto para los fans de Comme des Garçons PLAY o para quienes quieran llevar un corazón también en los pies. Fabricadas con lona orgánica ligera y resistente, también cuenta con la clásica puntera redondeada de goma y disponibles en blanco y en negro. Consíguelas por tiempo limitado al precio de 150€

Star Player 76 Premium Canvas

Con todos los detalles para recordar su legado deportivo, estas zapatillas Star Player 76 mantienen ese toque clásico y urbano perfecto para combinar con tus prendas de ropa favoritas. Además, su color dorado y su revestimiento de estrella y galón fabricado en piel sintética consigue que este modelo destaque por sí solo. Su precio es de 75€ y está disponible en todas las tallas.

Chuck Taylor All Star Platform Clean Leather

Si lo tuyo son los zapatos de piel, este modelo es el que estabas buscando. Con ese clásico estilo noventero, estas zapatillas de corte bajo y con plataforma te permitirán ir cómodo y elegante allá donde quieras. Están disponibles tanto en color blanco como en negro y su precio es de 95€

Chuck Taylor All Star Pride

Para que pises con orgullo todos los días, Converse ha creado este diseño de sus zapatillas más clásicos con un toque único y divertido. Lleva un arcoíris en tus pies con estas zapatillas de corte alto llenas de color desde la luna hasta las suelas por 80€

Custom Chuck Taylor All Star By You

Siempre es un buen momento para tener tus primeras Converse y pensando en ello, aquí está este modelo que puede personalizarse con distintos colores y estampados. Haz con las tuyas por solo 60€.