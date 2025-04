J. Moreno Sábado, 16 de marzo 2024, 00:23 Comenta Compartir

A Boris Izaguirre (Caracas, Venezuela, 58 años) le ha tocado hacer casi todo en televisión. Desde enero forma parte del jurado de 'Bailando con las estrellas', el concurso con famosos que emite Telecinco los sábados (22:00 horas) y que entra en su recta final. Este formato supone además el regreso del 'showman' venezolano a la cadena de Mediaset, donde se dio a conocer en la pequeña pantalla gracias a sus apariciones en 'Crónicas marcianas'.

–El año pasado le vimos en La Sexta y este en Telecinco. ¿Qué tal el cambio?

–Hoy en día la televisión se ha vuelto muchísimo más flexible. Hay más ofertas, en tele, en plataformas… y yo creo que los profesionales del medio nos vamos moviendo por proyectos que nos parecen interesantes. Me lo parecieron 'Desmontando' y 'Más vale sábado' en La Sexta. Cuando me llamaron para hacer 'Bailando con las estrellas', y quedó claro que no iba a ser bailarín sino jurado, pues la verdad que me pareció interesantísimo. Mi última colaboración en Telecinco fue hace diez años en 'Mira quién salta', también con Jesús Vázquez.

–¿Le había tanteado en los últimos meses la nueva Mediaset?

–Es cierto, lo que pasa es que no encontraba una cosa que me pareciera como un buen regreso. Soy una persona que se ha ido de casa, de su país, cuando era muy joven. Cuando de repente regreso a sitios que me han sido muy importantes, me emociono muchísimo. Veo que he cambiado y que me han sucedido cosas importantes durante mi vida.

–¿Por qué no se veía como bailarín en este programa?

–En 'El desafío' me di cuenta de que realmente soy una persona muy inútil, porque creo que tanto mi dislexia como mi incapacidad para concentrarme son tan grandes que me impiden realmente disfrutar y hacer bien otras cosas.

–¿Se considera un juez duro?

–Es difícil. Ya fui jurado en 'Mira quién baila', 'Más que baile' o en la preselección de Eurovisión. En un programa semanal, aprendes un poco realmente qué es lo que quieres hacer como jurado. Mi consejo sería no tomárselo tan en serio.

–Aquel 'Más que baile' causó polémica, porque ganó Belén Esteban pero concedieron el premio del jurado a Edurne. ¿Cómo lo recuerda?

–No sé si en la nueva Mediaset podemos hablar de esas personas que has nombrado. No lo tengo tan claro. Estoy muy recién llegado (risas). Recuerdo que cuando hice mi diez fue un momento histórico y ya existía Twitter. Pero para nada hubo mal rollo. Edurne es una señora y Belén también.

–¿Se ha domesticado con el paso de los años?

–Para nada, yo soy indomesticable, pregúntale a Rubén (su marido).

–Netflix anunció una serie sobre la vida de Yurena, a quien popularizó 'Crónicas marcianas'. ¿Cómo analizaría este personaje?

–La he querido muchísimo. Cuando apareció por primera vez Tamara en nuestras vidas, fue una gran revolución. Siempre tengo ese recuerdo. Prefiero que la analicen los Javis, porque además tienen esa sabiduría tan extraordinaria sobre la televisión de esa época.

«Aire fresco»

–Participó por videollamada en el reencuentro de 'Crónicas marcianas'. ¿Qué sintió como espectador?

–Me sorprendió muchísimo la aceptación de la acogida que tuvo por el público. Realmente me sorprendió enormemente. Porque en el fondo me hizo ver que el afecto se mantenía y eso me emocionó muchísimo. Es algo así como lo que me pasa en mi casa. Rubén y yo nos seguimos queriendo igual que hace 32 años.

–¿Ve un programa así en la televisión del 2024?

–No somos iguales, no somos los mismos. Antes del reencuentro yo era bastante reacio a reunirnos, porque pensaba que era más mítico el mantener el recuerdo de eso que fuimos. Pero después del éxito del reencuentro y de la acogida del público me cambió la perspectiva. Ahora somos una bocanada de aire fresco muy necesario. Probablemente nos hemos vuelto todos muy reacios a esa espontaneidad y a esa sensación de libertad que significaba 'Crónicas marcianas'.

–¿Le gustaría presentar algún formato en Telecinco?

–No lo sé. Me imagino que a esta altura es una cuestión más bien que viene sola. Me gusta mucho que ahora realmente yo puedo escoger y puedo hacer muchas cosas. De hecho, estoy involucrado en varios proyectos para varios tipos de programas como guionista y también probablemente como presentador o como comunicador. Si ellos consideran en un momento determinado que pueda hacer algo más, estaré interesado en hacerlo.