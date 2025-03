'La voz' concede un «superpoder» a Malú en su regreso a Antena 3

J. Moreno Madrid Jueves, 12 de septiembre 2024, 00:42 Comenta Compartir

Pocos programas en televisión pueden presumir de tantos años de fidelidad. 'La voz' es uno de ellos. El concurso musical de Antena 3 regresa este viernes (22:00 horas) con su sexta edición (la decimoprimera, sumando todas las temporadas previas que emitió Telecinco) y lo hace fiel a su esencia. Porque, como aseguran los expertos, en la pequeña pantalla no hay que tocar lo que ya funciona. Presentado por Eva González, el formato contará con los cantantes Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Malú como 'coaches' y responsables de buscar entre los 96 aspirantes que pisarán el escenario el talento emergente de los artistas en nuestro país.

En la nueva temporada de 'La voz', a Malú se le concederá un papel destacado. El programa ha querido premiar la fidelidad de la artista, la más veterana 'coach' desde la primera edición de 2012, con un superpoder especial que tendrá la opción de desplegar en las audiciones a ciegas: podrá silenciar el micrófono de sus compañeros pulsando el botón que tiene en su silla. De esta manera, cuando Fonsi, Orozco y López intenten convencer a un talento para irse a su equipo, la sobrina de Paco de Lucía podrá quitarles el sonido.

«Que me den algo a mí y a los demás no… Me parece maravilloso. Me hace ilusión», asegura Malú, que asume entre risas que este botón será para «joder a sus compañeros, básicamente». Para la artista, participar 'La voz' es como estar en casa. «Me cambió la vida porque me cambió como persona. Aprendí a ver lo que significaba la música y me hizo poner ese pie en la tierra. Me siento en casa y amo poder tener la oportunidad celebrar la música», defiende.

El mismo sentimiento de familia tiene Orozco. «Me siento orgullosamente parte de algo que cambia la vida de la gente», afirma el cantante. Dice que en los últimos meses, donde ha aprovechado para componer, le han parado por la calle para decirle que tenían ganas de que llegaran «los viernes de 'La voz'». «Es bonito que las familias se reúnan con algo que es digno y blanco», apunta.

Por su parte, Luis Fonsi también dice que 'La voz' es como estar con la familia. «Es una terapia para mí en un año donde enfocamos toda nuestra energía en nuestros proyectos. Llegar aquí y no pensar en nosotros, sino en ellos (los concursantes)... Es una medicina esta época del año», explica. Además, Pablo López contará con una experiencia nueva en el programa, al tener a tres asesores en la fase de las batallas: Mika, Álvaro de Luna y Vanesa Martín. «Ha sido increíble trabajar con ellos», subraya.

En este contexto, Eva González ha mostrado su emoción por volver a 'La voz', una «sensación de volver a casa» en cada inicio de temporada. Conducir este programa, según la presentadora andaluza, es un sueño que nunca imaginaba que podía cumplir. «No me veía, creía que era un programa demasiado para mí, pero estoy feliz de poder vivirlo», confiesa la comunicadora, que también dedica buenas palabras a los 'coaches': «Ya no son solo artistas, a los que admiro profesionalmente, sino que también los admiro como personas y mis amigos».

Un mando para bailar

Otra de las novedades en la sexta edición de Antena 3 está en un mando, al que tendrán acceso los 'coaches' para poder reproducir alguno de sus temas favoritos y que recuerden algún momento importante de su vida. Lo podrán usar siempre que quieran durante el transcurso del programa. Cuando lo aprieten, sonará una canción aleatoria que pondrá a todos a bailar para liberar tensiones. Esta incorporación se ha creado en España y se exportará a otras versiones internacionales de 'La voz', según explican las responsables del programa.

El concurso musical seguirá también, un año más, con los superbloqueos que utilizan los cantantes como estrategia para bloquear a sus compañeros. Además existirá una 'segunda oportunidad' en la fase de las audiciones a ciegas, para que uno de los talentos descartados pueda volver a presentarse en otra gala con una canción diferente e intentar entrar en el concurso por segunda vez. 'La voz' cerró su anterior temporada con una media de 16,9% de cuota de pantalla y algo más de 1,4 millones de espectadores, consolidando su liderazgo frente a la competencia.