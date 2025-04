J. Moreno Miércoles, 16 de octubre 2024, 16:08 Comenta Compartir

«Queremos transmitir la esencia disfrutona de los españoles», asegura la cantante Ruth Lorenzo (Las Torres de Cotillas, Murcia, 41 años), una de las caras de Eurovisión Junior 2024, cuya celebración será el próximo sábado 16 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid. La exrepresentante eurovisiva se pondrá al frente de la versión infantil del festival que organiza RTVE por primera vez en España, y donde también estarán el actor Marc Clotet y la cantante Melani García acompañándola como presentadores.

-¿Cómo fue la llamada donde le proponen presentar Eurovisión Junior 2024 en Madrid?

-Hace tiempo se me preguntó si me veía haciendo esto en inglés, porque necesitan a alguien que dominara el idioma. Soy bilingüe, crecí en Estados Unidos y, entonces, tengo esa capacidad rápida de cambiar de un idioma a otro. Les dije que si ellos me veían de presentadora, pues yo también. Solo llevo un año en esta faceta delante de la cámara y a lo mejor yo no lo veía tan claro, pero si el público y la gente que me contrata lo ven, pues adelante.

-¿Qué cree que le han visto en RTVE para ser la elegida?

-Hay algo que no me gusta de los formatos musicales, y es que sea todo demasiado solemne y riguroso. Yo siempre abogo por la naturalidad, por que sea divertido, porque ya en sí hay una cierta tensión por ser un programa de competición. En este caso son niños los que se suben al escenario. Creo que lo importante es llevar el festival de una manera ligera, que sea algo cercano, bonito y que el público desde casa lo disfrute.

-¿Le sorprendió que Marc Clotet fuera su pareja en Eurovisión Junior?

-Me encanta Marc. A ver, era complicado encontrar a un presentador, a un hombre que hablase bien inglés. Todo esto ha estado condicionado por el tema del inglés. Porque una cosa es que tú tengas buen acento y puedas hablar bien inglés, pero ¿cómo respondes ante un problema en directo? Es importante tener rapidez mental en otro idioma. Melani García, desde muy pequeñita, ha estudiado inglés y lo habla muy bien. Su guion está muy claro, va a estar a salvo de cualquier tipo de imprevisto que pueda pasar en directo. Sabemos la fama que tenemos los españoles, que como nos gusta reírnos de nosotros mismos, incluso acentuamos el inglés un poco más, y eso a lo mejor desde fuera se ve como que no estamos preparados. Pero sí, estamos preparados. Por eso creo que es importante que 'Eurovisión Junior' se celebre en España, para que el resto de Europa y el mundo vea que somos una sociedad avanzada, culta, divertida, amorosa, y que tenemos mucho que ofrecer.

-¿Estaría capacitada España para organizar un festival de Eurovisión?

-Siempre he escuchado a gente de fuera que no estaríamos preparados, pero sí lo estamos. Es que hay muchísimos profesionales en nuestro país. Hay infraestructura y hay cabezas pensantes maravillosas. También en Eurovisión se trabaja en equipo con el resto de Europa. La UER apoya y ofrece medios para que todo quede lo mejor posible.

-¿Va a cambiar el Junior la imagen que se tiene de nuestro país, de que podemos organizar un festival?

-El tema está en que siempre hemos sido capaces, solo que ha habido gente que no tenía ganas. Y ahora hay gente que sí tiene ganas. Si tú vas por el mínimo esfuerzo, pues el resultado es el mínimo. Si vas a dar lo mejor de ti, encontrarás que se hacen cosas que están a la altura de cualquier otro lugar. Lo que me encanta es que hay un equipo dentro de Televisión Española que trabaja para que se vea de esa manera, sin complejos de inferioridad, sino queriendo demostrar el talento que hay en esta casa y el talento que hay en nuestro país.

-¿Por qué se ha negado a presentarse a 'Benidorm Fest'?

-Es que no me apetece competir. Es simplemente eso. No me apetece ir a hacer un proceso de competición. No estoy en ese momento. El 'Benidorm Fest' es muy guay y cuenta con un abanico muy grande de diferentes estilos musicales. No tengo nada en contra del formato.

-¿Volvería a Eurovisión?

-Al final Eurovisión es otra forma de competición. Siempre he dicho que volvería a Eurovisión si se me necesita. Si pasa lo que sea, soy la persona perfecta para el último momento. Estaría preparada.

