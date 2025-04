Verano muy deportivo y con pocos estrenos

Carlos Sobera exprime el tirón de su veterano programa de citas saltando al 'prime time' de Telecinco con 'First dates Hotel'.

J. Moreno Domingo, 23 de junio 2024, 00:13 | Actualizado 14:21h. Comenta Compartir

En un verano muy deportivo, con eventos como la Eurocopa o los Juegos Olímpicos, las teles dan descansos a sus principales presentadores y formatos estrellas, mientras que apuestan por otras caras no tan desconocidas para el gran público, en una época en el que el consumo televisivo cae por las vacaciones.

TVE Vuelve Ramón García

Además de la Eurocopa, que se disputa estas semanas en Alemania y que TVE emite íntegramente, La 1 tendrá otros grandes eventos durante el verano con los que espera grandes audiencias. A partir del 7 de julio, la cadena pública no faltará a su cita anual con los encierros de San Fermín. Unos días después, a partir del 26 de julio, llegan los Juegos Olímpicos de París, de los que RTVE ofrecerá hasta 400 horas del mejor deporte por La 1, La 2, Teledeporte o la plataforma RTVE Play.

Fuera de lo deportivo, la primera cadena pública tiene pendiente el estreno inminente de 'El Grand Prix del Verano', que regresa a la pequeña pantalla con Ramón García y Cristini tras su abrumador éxito el año pasado. Serán catorce las localidades que competirán semana a semana para alzarse con la victoria.

Por lo demás, La 1 ofrece en la noche de los lunes 'Invictus, ¿te atreves?', un nuevo concurso conducido por Patricia Conde. En el 'prime time' del miércoles siguen los documentales de 'Lazos de sangre' y el debate posterior presentado por Jordi González, mientras que el resto de noches estará ocupado, previsiblemente, por cine: los jueves con películas españolas; los viernes filmes para toda la familia; el sábado un ciclo de Harrison Ford; y el domingo los 'taquillazos' en 'La película de la semana'. El resto de los programas de la parrilla diaria seguirán en emisión en julio y agosto: en 'La hora de La 1', los presentadores Silvia Intxaurrondo y Marc Sala se repartirán la conducción del espacio informativo: las caras en 'Mañaneros' serán Ana Prada, Marc Santandreu y Miriam Moreno, que regresará al magacine tras su baja por maternidad. En 'De Corazón' se turnarán Jordi González y Anne Igartiburu, según fuentes de la cadena pública.

Antena 3 Apuesta por ficción extranjera

Las noches de verano en Antena 3 estarán ocupadas por ficción. 'Hermanos' y 'Secretos de familia' seguirán en emisión, pero los miércoles son de 'Máxima', la serie basada en la vida de Máxima de Holanda. El próximo jueves, además, la de Atresmedia estrena 'La vida prometida', una producción italiana ambientada en la década de los 70 cuya historia gira en torno a Carmela, una auténtica madre coraje dispuesta a todo para sacar a los suyos adelante. En julio también comenzará la recta final de 'Tu cara me suena' y 'La voz kids'.

Respecto a las sustituciones veraniegas, Lorena García tomará las riendas de 'Espejo Público' en las vacaciones de Susanna Griso y Rebeca Haro hará lo propio por las tardes supliendo a Sonsoles Ónega. En informativos, Vicente Vallés se turnará el verano con su compañera Esther Vaquero; lo mismo que harán Matías Prats y Mónica Carrillo en el fin de semana. Por su parte, Victoria Arnáu sustituirá a Sandra Golpe en las noticias del mediodía, según confirmaron fuentes de Atresmedia.

Telecinco El regreso de Jorge Javier

La gran novedad de la temporada estival en Telecinco será el regreso de Jorge Javier Vázquez a las tardes de la cadena. A finales de julio estrenará 'El diario de Jorge', un 'talk show' inspirado en el que presentó Patricia Gaztañaga en Antena 3 y que supondrá un recorte de treinta minutos a 'TardeAR'. A la vez, el catalán será un nuevo rival para sus excompañeros de 'Sálvame', que volvieron a Ten con 'Ni que fuéramos'.

También compaginará la nueva apuesta vespertina con 'Supervivientes All Stars', una edición veraniega del popular 'reality' que junta en la isla de Honduras a los mejores concursante de todas las ediciones y donde están, entre otros, Sofía Suescun u Olga Moreno. Así, Carlos Sobera saltará al 'prime time' de Telecinco con 'First dates hotel', un 'spin off' del conocido programa de citas de Cuatro que, en esta versión, se traslada a un hotel cerca del mar. Está previsto que se mantenga en antena 'De viernes', mientras que el sábado está ocupado por Cristina Tárrega con 'La vida sin filtros'. La cadena además estrenará una nueva telenovela turca titulada 'Şahane Hayatım'. 'La mirada crítica', 'Vamos a ver' o 'Fiesta' tampoco descansarán en verano.

Cuatro y La Sexta Las benjaminas no descansan

Tanto Cuatro como La Sexta tendrán novedades en verano. En el caso de la cadena de Mediaset, ya lanzó el lunes el formato de entrevistas '100% Únicos' y los miércoles 'Viajeros Cuatro'. También anuncia para emitir próximamente la miniserie 'La última luz', protagonizada por Matthew Fox ('Perdidos'). Por otra parte, la de Atresmedia estrenó hace dos semanas 'Apatrullando', con Jalis de la Serna y Zazza.