La tercera edición de 'Benidorm Fest' da el pistoletazo de salida

Todo está por decidir en la tercera edición del 'Benidorm Fest'. Los 16 aspirantes a ganar el certamen y convertirse en el representante español para el Festival de Eurovisión 2024, que se celebrará en el mes de mayo en Malmö (Suecia), ya se encuentran en la ciudad alicantina dispuestos a dar lo mejor de sí mismos, en un ambiente competitivo pero también muy festivo. La primera gran cita con el concurso musical será este martes a partir de las 22:50 horas en La 1 de TVE, cuando la mitad de los concursantes se enfrentarán en la primera semifinal. El resto lo hará el jueves en la segunda semifinal. En cada una de estas dos galas, pasarán cuatro artistas a la final del sábado próximo. El ganador se llevará el micrófono de bronce que le catapultará como vencedor.

En esta ocasión, la cadena pública eligió a tres nuevos presentadores para capitanear las galas en directo: la cantante y exrepresentante española de Eurovisión 2014, Ruth Lorenzo; y los periodistas Marc Calderó y Ana Prada, que será la encargada de recoger las sensaciones de los artistas desde el espacio conocido como 'Green room'. Para animar el 'Benidorm Fest' habrá presencia de cantantes invitados, como Camela, Sergio Dalma o Abraham Mateo, entre otros. Además, se ofrecerá un programa posterior a las galas, 'La noche del Benidorm Fest', presentado por Aitor Albizua e Inés Hernand, donde también se realizará la primera entrevista al ganador del concurso musical.

En la primera semifinal actuarán Lérica (con la canción 'Astronauta'); Noan ('Te echo de'); Sofia Coll ('HERE TO STAY'); Mantra ('Me vas a ver'); Miss Caffeina ('Bla, bla, bla'); Quique Niza ('Prisionero'); Angy Fernández ('Sé quién soy'); y Nebulossa ('ZORRA'). Por su parte, María Peláe ('Remitente'); Dellacruz ('Beso en la mañana'); MARLENA ('Amor de verano'); st. Pedro ('Dos extraños'); Jorge González ('Caliente'); Yoly Saa ('No se me olvida'); Roger Padrós ('El temps'); y Almácor ('Brillos platino') harán lo propio en la segunda semifinal que se celebrará el jueves.

Por tercera vez, el ganador del 'Benidorm Fest 2024' se decidirá nuevamente mediante una votación mixta entre el jurado profesional (50%), el voto demoscópico (25%) y el público a través de llamadas de teléfono o mensajes SMS (25%). La cantante Beatriz Luengo será la portavoz de los jueces profesionales, entre los que también estarán Ángela Carrasco, Carlos Baute y Guille Milkway, alma mater de La Casa Azul.

Este jurado contará, además, con una división internacional compuesta por el jefe de la delegación británica en Eurovisión y productor ejecutivo del Festival de Eurovisión 2023 en Liverpool, Lee Smithurst; el jefe de la delegación de Armenia y productor ejecutivo de Eurovisión Junior 2022 en Ereván (Armenia), David Tserunyan; la directiva creativa de actuaciones artísticas Nicoline Refsing; y la jefa de la delegación polaca en el certamen y profesional de la Televisión Pública de Polonia, Marta Piekarska.

El festival, en números

Creado en 2021 como un revulsivo para la marca Eurovisión en España, y cuya inspiración recayó en el mítico Festival Internacional de la canción de Benidorm, que se celebró entre los años 1959 y 2003, el 'Benidorm Fest' se ha convertido en uno de los mayores eventos musicales del año e impulsor del turismo en la ciudad alicantina en los meses de invierno.

De hecho, cuenta también con una importante inversión pública por parte de las instituciones: la Generalitat Valenciana aporta 1,5 millones de euros y el Ayuntamiento de Benidorm 250.000. El impacto económico directo, según los datos estimados del Consistorio, estaría en 1,5 millones de euros. Por su parte, el programa televisivo también tiene un impacto mediático, con una cifra que ronda los 80 millones de euros.

El plató del 'Benidorm Fest', ubicado en el Palau D'esports L'Illa, mantiene unas dimensiones similares a las del año pasado. El decorado está dividido en dos espacios de 1.056 metros cuadrados: en el principal, de 581 metros cuadrados, se llevarán a cabo las actuaciones. En el segundo, de 475 metros cuadrados, estarán situadas la 'Green Room', el jurado y los presentadores. Asimismo, habrá una pantalla en el eje central que se abrirá y dejará un espacio de 6 metros para poder meter las estructuras que acompañan a las puestas en escena. Todo el suelo central es una gran pantalla iluminada y, en total, habrá 17 cámaras.