Telecinco pone a sus famosos a ordeñar vacas en una granja

En Telecinco, los famosos han hecho (casi) de todo. Convivir en casas, en islas paradisíacas, bailar y hasta participar en un concurso de saltos a una piscina. Ahora, la cadena, en un nuevo intento por sorprender y atrapar al cada vez más exigente espectador, estrena 'Pesadilla en El Paraíso', un formato basado en el éxito internacional 'The Farm' ('La Granja'), producido por Fremantle, en el que sus participantes no tendrán electricidad, agua caliente ni baño y deberán afrontar su día a día sin comodidades, haciéndose cargo del cuidado de los animales y de tareas propias de la agricultura. Para esta primera edición, Mediaset ha elegido a 16 personajes populares que deberán demostrar sus capacidades para la convivencia y la vida en el mundo rural de hace más de un siglo.

El nuevo 'reality' de Telecinco, que se estrena mañana a partir de las 21:55 horas, se está grabando desde finales de agosto en El Paraíso, un antiguo cortijo rehabilitado que se ubica en Jimena de la Frontera (Cádiz). Hasta la localidad se trasladó Lara Álvarez, encargada de presentar la gala de los jueves, donde se verán los momentos más destacados de la convivencia y se desarrollará la mecánica del concurso, que finalizará con la eliminación definitiva de un concursante. La presentadora también se hará cargo de las entregas del programa en la franja de 'access prime time' en las que se realizarán pruebas a los famosos.

La asturiana debuta en este proyecto como presentadora en solitario tras ser, en los últimos años, uno de los rostros más reconocibles de 'Supervivientes' desde la isla de Honduras. «Estoy como una niña con zapatos nuevos. Me estoy tomando esta oportunidad con emoción, responsabilidad e involucrándome en el formato», explica Lara Álvarez, que avisa de que «la realidad» en la granja «supera las intenciones» de los famosos: «Los concursantes están espléndidos. No sé de dónde sacan tanta energía desde el día hasta la noche». El ganador se llevará un premio de 20.000 euros.

Carlos Sobera se hará cargo del debate en directo que emitirá Telecinco los domingos para comentar lo más destacado del programa. El comunicador vasco pone el foco en «la actitud» de los participantes y cree que 'Pesadilla en El Paraíso' permitirá también mostrar «lo esencial que es el trabajo en el campo» en un momento en el que la gente «se quiere marchar y es urbanita». «Los dueños de la granja son los animales, no los concursantes. Tienen que cuidarlos mejor que su propia vida», agrega, por su parte, Lara Álvarez.

El ecléctico grupo de participantes del formato está formado por el periodista deportivo Pipi Estrada; el ex de Anabel Pantoja, Omar Sánchez; la actriz e hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado, Gloria Camila Ortega; la modelo peruana Mónica Hoyos; el torero Víctor Janeiro; la presentadora Alyson Eckmann; el primo segundo del rey Felipe VI, Juan Alfonso Milán; el modelo italiano Marco Ferri; la activista trans del PSOE, Daniela Requena; los exconcursantes de 'Mujeres y Hombres y viceversa' Patricia Steisy, Dani García y Marina Ruiz; la influencer Nadia Jémez; el 'vidente de los famosos', Israel Arroyo; el integrante del grupo Locomía, Xavier Font; y la empresaria y hermana de Miguel Bosé, Lucía Dominguín.

Junto a ellos estará una figura importante en el desarrollo del programa: 'El Guardés', una persona experta en las labores propias del entorno rural que se encargará de encomendarles una serie de tareas, orientarles y enseñarles los métodos y técnicas para llevarlas a cabo y supervisar si las han realizado correctamente. En el caso de que así lo hayan hecho, recibirán una recompensa, pero si han fallado en su encargo no percibirán ningún beneficio o incluso podrían ser penalizados.

Tendencia en el mundo

No es la primera vez que el formato 'The Farm, adaptado en más de treinta países, se emite en España. Anteriormente, en el año 2004, Antena 3 ya reclutó a un grupo de famosos en una granja y, siete años después, Telecinco adquirió los derechos del programa bajo el nombre de 'Acorralados'. Sin embargo, desde Mediaset han querido dar un giro en la forma de emisión de esta tercera versión. El 'reality' se emitirá ya grabado y no ofrecerá la gala principal en directo, como si ocurre en otros espacios de terrealidad de la cadena.

Es decir, el público no decidirá ni a los expulsados ni al ganador. «Es un formato muy distinto y adaptado a la televisión que se está consumiendo en estos momentos», explica el director de Producción de Mediaset, Jaime Guerra. «Esto es tendencia en el mundo en general, el ir a 'realities' grabados. Sucede ya con otros formatos, como 'La isla de las tentaciones'. No tenía ningún sentido torcer una línea de producción que de esta manera funciona en otros países», apostilla el director de Contenidos del grupo de comunicación, Manuel Villanueva.