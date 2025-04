Sonsoles Ónega no se plantea «como un combate» la llegada de Ana Rosa a la tarde La presentadora de Antena 3 cree que para seguir líder de la franja vespertina deberá ofrecer «cosas que no puedan verse en otro sitio»

Ander Carazo Vitoria Domingo, 10 de septiembre 2023, 01:05 | Actualizado 07:27h.

Sonsoles Ónega aterrizó hace apenas diez meses en las tardes de Antena 3 y para finales de enero ya se había consolidado como líder de la franja. Tal ha sido su efecto que tanto Telecinco como TVE han cambiado el paso y de cara a la nueva temporada apostarán por incluir un magazine vespertino de la mano de Ana Rosa Quintana ('TardeAR') y Jordi González ('La Plaza'), respectivamente. Un «nuevo escenario» que la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' no se lo plantea «como un combate». Eso sí, se mostró autoexigente. «Tenemos que ofrecer cosas que no puedan verse en otro sitio», reclamó el sábado en el Festival de Televisión de Vitoria, donde recibió el premio Joan Ramón Mainat.

Frente a sus nuevos competidores quiere ofrecer frescura, amabilidad, ser útil e irradiar el «espíritu de siempre que el espectador es capaz de distinguir». «Hemos reforzado los equipos de actualidad e investigación para contar cosas que no van a verse en otro lugar», explicó la presentadora. «Atresmedia trabaja de otra manera, ni mejor ni peor, distinta. Son maneras de trabajar igual de válidas», comentó ante los medios.

Pero el traslado de Ana Rosa Quintana a las tardes -que fue su 'jefa' hasta su salida de Telecinco hace un año- ni mucho menos va a revolucionar la estructura de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3. «No tenemos muchas novedades porque no ha pasado el tiempo suficiente para que el programa dé muestras de fatiga o requiera una gran renovación», explicó Ónega, quien cree que parte con «alguna ventaja» por haber contado con el respaldo de los telespectadores en la pasada temporada.

«Habrá días en los que ganemos y otros en los que perdamos. Cuando ganemos será para satisfacción de todo nuestro equipo y cuando no, habrá sido contra los grandes de la televisión», dijo en referencia a los magazines vespertinos que copan la parrilla de las cinco principales cadenas de televisión en España.

«Lo importante es hacer el programa que queremos y mantener la relevancia», le exigen desde la cadena

«Todo va a cambiar mucho ahora y a lo mejor los datos fluctúan, pero no es tanto una cuestión de número. Podría estar muy satisfecho con una audiencia menor porque es el programa que queremos hacer. No quiero centrarme en el 'share' porque no es lo que debemos hacer. Se abre un nuevo escenario y habrá que ver qué hacen las otras ofertas, y nosotros seguir siendo relevantes», defendió José Antonio Antón, director de contenidos de Atresmedia. «Lo importante es hacer el programa que queremos hacer y mantener esa relevancia que hemos tenido. Tenemos que estar centrados en ofrecer la mejor oferta posible», reclamó Antón, quien no descartó que el tirón de Ónega pueda aprovecharse para programas puntuales en la franja de 'prime time'.

Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento del grupo, consideró que el «factor diferencial» ante sus contrincantes es la propia presentadora y el «tono» que esta ha conseguido plasmar al programa. «Vamos a competir contra nosotros mismos. Queremos hacer cada día un programa mejor, con independencia de lo que haga el de enfrente. Los contenidos van a ser similares y, por eso, nuestro empeño por marcar nuestra propia agenda y tener contenidos exclusivos», insistió.

Al plantel de colaboradores de 'Y ahora Sonsoles' se suma el diseñador Juan Avellaneda, y periodistas como Beatriz Cortázar y Paloma García Pelayo, ambas procedentes de 'El Programa de Ana Rosa'. Sobre la posibilidad de que pueda haber más incorporaciones de la competencia, ninguno de los responsables de la cadena quiso soltar prenda. «Vamos a intentar darle al espectador de la tarde lo que le gusta y necesita. No nos conformamos y si creemos que hay alguien que puede aportar le vamos a invitar para que venga. Estamos en movimiento. El espectador nos agradeció (la pasada temporada) la frescura y la renovación de colaboradores televisivos, y vamos a seguir en la misma tónica con humildad, intentando diferenciarnos día a día por tener los mejores contenidos», planteó la directora de entretenimiento.

¿Colaboradores de Telecinco?

En la presentación de Vitoria saltó a la palestra el nombre de Terelu Campos, que el martes conectó en directo con 'Y ahora Sonsoles' desde la capilla ardiente de su madre y recordó cómo María Teresa Campos consideraba a Ónega como «la digna sucesora de las que somos y hemos sido las reinas de las mañanas». Un indudable dardo a Ana Rosa Quintana. «Tiene un 'entrevistón' y me encantaría que viniera para que pudiéramos hablar de todo. Hasta ahí», se limitó a responder Ónega sobre la que fue copresentadora de 'Sálvame' hasta su cancelación en junio.

«Hasta la fecha no he recibido ningún mensaje», afirma sobre su relación con Quintana

A los responsables de Atresmedia también se les interrogó sobre la estrategia de Quintana de fichar a las 'influencer' Marina Rivers y Madame de Rosa. «Aquí no se ficha por la cuenta de seguidores, pero tenemos una 'top' como Tamara Gorro», dijo la presentadora madrileña en referencia a la modelo que cuenta con dos millones de 'followers' en Instagram. «La sociedad y los medios están evolucionando, pero hasta el momento nosotros valoramos la incorporación por lo que creemos que pueden aportar en plató», remató Carmen Ferreiro.

«Hasta la fecha no he recibido ningún mensaje de Ana Rosa», contestó Sonsoles Ónega cuando se le interrogó sobre si en la programación de las tardes se mantiene la tradición no escrita de que las 'reinas de la mañanas' se cruzaban mensajes para desearse suerte de cara a la nueva temporada. «El lunes me tendrás mandando mensajes», zanjó entre risas.