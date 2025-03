Belén Esteban cerró una etapa muy importante en su vida cuando terminó 'Sálvame', aunque desde entonces no ha parado. Está emocionada por el estreno el ... próximo 10 de noviembre en Netflix de '¡Sálvese quien pueda!', la continuación que grabaron en Miami, un día después de cumplir 50 años. Mientras, disfruta de eventos como el de la empresa de comida rápida Popeyes, que la pasada semana le retó en Madrid a cocinar pollo, como ese que con tanta insistencia le pedía a su hija que se comiera.

–¿Es cocinillas?

–Soy muy cocinillas. Practico mucho porque soy la que cocina en casa… lo de hacer pollo me lo sé de memoria. Anda que no habré hecho filetes empanados…

–¿Cuál es su especialidad?

–El gazpacho y el salmorejo (risas).

–¿Y es de montar pollos?

–Antes más que ahora, la verdad. Ahora estoy muy tranquilita.

–Hace poco se animó a compartir imágenes suyas con Inteligencia Artificial que simulaban que en su juventud había ido a la universidad. ¿Le habría gustado sacarse una carrera?

–Ahora que voy a hacer 50 años, que los hago el 9 de noviembre, sinceramente, echo la vista atrás y sí que me habría gustado estudiar. Hay mucha gente de mi generación que no la tiene, pero creo que una carrera te da mucha preparación. Y ahora cuando gente cercana a mí, familia, sobrinos, la terminan, me pongo muy contenta, la verdad

–¿Y era buena estudiante?

–A ver. Aprobaba, pero muy justa. Mi madre quería notables o sobresalientes, pero me quedaba en el suficiente. Y bastante.

–¿Cómo era de pequeña?

–Era una niña normal. Ni buena ni muy mala. Obediente.

–¿Está padeciendo la crisis de los 50?

–No he tenido crisis de ese tipo nunca. Estoy muy bien.

Ayuda psicológica

–¿Qué balance hace de estos años?

–Ya tengo más de media vida recorrida y ha me han pasado cosas muy buenas y muy malas, como todo el mundo. Me siento muy satisfecha.

–¿Se arrepiente de algo?

–No, creo que he vivido como las tenía que vivir y ya está. La vida te viene con cosas malas y buenas y lo que hay que hacer es saber gestionarlo. Para encarar bien la vida creo que a veces necesitas ayuda. Yo la recibo.

–¿Acude a terapia?

–Creo que todo el mundo alguna vez tiene que ir al psicólogo. No voy todas las semanas, pero sí una o dos veces al mes y me ha venido muy bien. Ya llevo tiempo y creo que te tienen que ayudar a gestionar tu vida porque a veces llegan palos que no esperas. Y alegrías que tampoco esperas y también hay que saber gestionarlas.

–¿La vida ha sido justa con usted?

–Con todo lo que veo en el mundo… creo que se ha portado bien conmigo. Yo también me he portado bien con la vida, eh.

–¿Siempre ha tenido fe en el amor?

–Sí, y ahora más (sonríe). Nunca la he perdido. Estoy muy contenta. Tengo una vida familiar muy buena. Con 20 años no haces caso a nadie, quieres vivir tu vida y te das golpes. Pero hay que aprender de todo y creo que lo he hecho.

–Vamos, que a los 50 empieza todo.

–Estoy mejor que con 20, cariño. Me veo hasta más guapa.

Orgullosa de 'Sálvame'

–¿Cómo se ve en el futuro? ¿Cómo le gustaría reconducir su carrera tras 'Sálvame'?

–Estoy muy contenta de mi paso por 'Sálvame'. Creo que ha sido el programa de mi vida, ha hecho historia y me siento muy contenta y feliz. No estoy preocupada por lo que pueda venir.

–¿Qué podemos esperar de la nueva etapa de 'Sálvame' en Netflix?

–No te puedo contar mucho porque es 'top secret', pero sí que es fantasía pura. El estreno es el 10 de noviembre y voy a tener a toda la gente que quiero conmigo, amigos sobre todo.

–¿Qué le dicen sus seguidores tras el fin de 'Sálvame'?

–Aunque la gente no se lo crea, ir por la calle y que la gente me pare y me diga que desde que no está 'Sálvame' no pone la televisión, lo siento por los demás, pero para mí es una satisfacción. Sinceramente. Les deseo lo mejor del mundo a los compañeros que están ahora, pero es que hemos estado catorce años. No somos un programa de televisión, para mucha gente somos incluso parte de su familia. Y eso, quieras que no, se lleva con la cabeza muy alta.

–¿Qué queda de la Belén Esteban de barrio?

–Sobre todo, ser normal. Y haber tenido –y si no los he tenido me los han sabido bajar– los pies en la tierra. No soy nada excéntrica. Me considero una persona muy normal, y quiero seguir siéndolo.

– Ha participado en muchos realities… ¿Se atrevería a ir a El Conquistador?

–Lo veo. Me encanta... pero no… Lo pasaría tan mal… Creo que ya he hecho todos los 'realities' que voy a hacer en mi vida.

–Hace unas semanas el director de 'Sálvame' habló de cómo gestionaban las adicciones durante la emisión del programa.

– De eso prefiero no hablar. Son años que quedaron atrás y es agua pasada.