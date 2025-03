Lo de Reverte

Le llamaremos Hilario. Hilario es una persona real que nunca respondería a ese nombre, básicamente porque le bautizaron con otro. Hilario es un sabio, un ... renacentista, un hombre de su tiempo: lo que coloquialmente identificamos como 'cuñadismo en todo su esplendor'. Hilario siempre tiene una conversación amena y disfrutona, ya sea con la tostada o con la caña del mediodía. «Debería dedicarme a poner frases en los sobre de azúcar», bromea con cierta seriedad.

Hace unas semanas, Hilario hizo saber en la cafetería -las gentes así nunca hablan únicamente con quien tienen delante, piensan en el gran público- que estaba harto de los deberes del niño. «Que nos joden el fin de semana, que estamos toda la semana currando y luego, pum, que tiene que hacer no sé qué de matemáticas y de lengua. ¿No decían que los deberes eran el pasado?». Alguien le afeó levemente el comentario y le dijo que no sería para tanto, que seguro que daba tiempo a todo. Ante lo que Hilario, inamovible, zanjó la cuestión: «El profe de mi hijo es de la vieja escuela y no atiende a lo que le decimos los padres. Es un carca».

Unas noches más tarde, Pérez Reverte llegó a 'El Hormiguero' para presentar su 'Revolución'. Y entonces fue cuando habló del futuro: «Tú no puedes tratar igual al niño brillante que el día de mañana puede ser quien haga mejor el mundo para nosotros, que al que se niega a estudiar o al que no tiene el talento suficiente. No intentes rebajar al brillante a la altura del mediocre porque entonces te lo estás cargando todo». Hilario tardó unas décimas de segundo en compartir el vídeo en sus redes con el mensaje «lo que todos los padres pensamos». Y añadía un «nos estamos cargando la educación». Tenía razón, como siempre. Aunque creo que, en el fondo, no había entendido nada.