El regreso de Marta Torné al entretenimiento en un 'Babylon show' que pierde fuelle

Cuenta la presentadora y actriz Marta Torné (46 años, Barcelona) que recibió la llamada de Carlos Latre nada más cerrar su nuevo programa en Telecinco. El conocido imitador la llamó para ser uno de los rostros principales de 'Babylon show', la apuesta de la cadena para la reñida franja del 'access prime time', donde se batirá a partir de este lunes por la noche al estreno de 'La revuelta' de David Broncano en La 1 y ya lo hace desde la semana pasada con 'El hormiguero' de Antena 3, que arrancó la temporada con sus mejores audiencias históricas.

Ella cogió la llamada y aceptó: «Teníamos pendiente, desde hace muchos años, trabajar juntos. Y le dije que sí, no me lo pensé. Porque, la verdad, tenemos la misma edad, somos de la misma generación y vemos la tele de la misma manera».

Torné ha vuelto al puro entretenimiento televisivo tras haberse centrado en los últimos años en la ficción. Una de sus últimas series fue 'Clanes', de Netflix, en la que interpretaba a la mujer de Naranjo, el inspector de policía al que da vida el actor Francesc Garrido. Pero Latre le contó que quería recuperar a aquella Marta sin guion, que era todo improvisación. «Es lo que se me da mejor. Soy descarada. Es mi especialidad. El estar aquí y darle por culo a él y divertirme. Y si es una mierda lo que está, digo: 'mira Carlos, esto es un coñazo y me estoy aburriendo un montón'», señala en un encuentro con medios.

Una apuesta importante

'Babylon show' es una de las grandes apuestas de la nueva temporada de Telecinco. Adelantó su estreno al 26 de agosto para anticiparse a sus rivales. Su debut en la pequeña pantalla logró el liderazgo de audiencias (1.012.000 espectadores y un 10,1% de cuota) con el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, como primer invitado. Sin embargo, el miércoles 4 de septiembre se desplomó al 4,1% de 'share' y apenas 453.000 seguidores frente al 22,3% y los 2,4 millones de fieles que vieron esa noche 'El hormiguero'.

«Cuando empecé en televisión no existía Twitter, que es una cloaca de 'haters', pero no lo miro mucho»

Ante esta situación, Mediaset decidió este viernes suprimir, a partir de esta semana, dos días de emisión del programa (jueves y viernes), dejándolo en pantalla solo de lunes a miércoles y manteniendo así la confianza en el producto.

Torné, eso sí, reconoce la dificultad de la batalla frente a 'El hormiguero', que es un «transatlántico», y Broncano, «que viene muy fuerte, aunque como tiene un público más nicho y joven le puede salir muy bien o muy mal». Confía, no obstante, en que las tres ofertas puedan convivir. «Nosotros somos otro concepto: más loco, improvisado y desenfrenado. Pero sé que nos van a criticar un montón, como siempre, y eso significará que nos están viendo», se sincera. En este sentido, reconoce que no le da mucha importancia a las críticas. «Ya tengo una edad», revela: «Cuando empecé en televisión no existía ni Twitter, que es una cloaca de 'haters', pero no lo miro mucho».

Rigidez en televisión

Con 'Babylon show', Marta Torné también vuelve a Telecinco, donde presentó, entre otros formatos, 'Cámbiame' o 'Hable con ellas'. Debutó con Jordi González hace 21 años en un 'late show', tan descarado como a veces muy polémico, que se llamaba 'TNT'. Desde entonces, la presentadora dice que ahora no haría ciertas cosas porque le darían vergüenza. Con Latre, cuenta, estará de comodín. «Yo quiero entretener porque soy fresca, divertida. A veces de barrio y otras muy fina», asume.

«A lo mejor nos hemos quedado anticuados, pero cuanto más de verdad, imprevisible y divertido que sea todo, más guay»

Habló con Latre de recuperar una televisión que ya no existe. Aquella de 'Crónicas marcianas', donde uno no sabía lo que podría pasar una vez empezado el programa. «Ahora parece que estamos muy rígidos, sujetos a la escaleta», reconoce. El espacio que presentó Xavier Sardà (que también colabora con 'Babylon show', por cierto) a principios de siglo es la referencia. «Latre viene de ahí y es la tele que le gusta. A lo mejor nos hemos quedado anticuados, pero cuanto más de verdad, imprevisible y divertido que sea todo, más guay», subraya.