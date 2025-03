Raquel Sánchez Silva sorprende al jurado con 'Cuando tú me besas' de Victoria Abril La extremeña puso en el escenario una complicada coreografía al más puro estilo vedette

Ana Isabel Padilla Macías Lunes, 3 de junio 2024, 10:54 Comenta Compartir

La participación de la presentadora placentina Raquel Sánchez Silva en 'Tu cara me suena' no está pasando para nada desapercibida. A pesar de no haber logrado ganar ninguna de las galas, la extremeña está dándolo todo en cada presentación desde que empezara por todo lo alto con una espectacular imitación de Nebulossa.

A partir de ahí, en cada gala ha ido superándose y dejando tanto al público como al jurado con la boca abierta mostrando una faceta musical nada conocida de la periodista y esta octava gala no iba a ser menos, llevando al escenario una presentación repleta de acrobacias para poner en escena un circo con su imitación de Victoria Abril, concretamente para la complicada canción 'Cuando tú me besas'.

La extremeña puso en el escenario una espectacular coreografía en la que pasó más tiempo por los aires que en el propio escenario, acompañada por Marc Montojo y Benji Brousse, los dos bailarines que la lanzaban y recogían durante el baile mientras Raquel no perdía la sonrisa y cuidaba cada entonación.

Mientras realizaba complicados pases de baile y acrobacias, la periodista consiguió en todo momento mantener la voz calmada y suave. Aunque Victoria Abril llevó a cabo ese mismo número en playback, la extremeña cantó en directo de una forma inmejorable dejando a todos estupefactos por la perfección obtenida a lo largo de todo el número, tanto en voz como en movimientos en esta actuación al más puro estilo vedette, calcando a la perfección la canción original de Victoria Abril.

Al finalizar la actuación, la placentina dedicó el número a los dos bailarines que la acompañaron.

También a través de sus redes sociales Raquel les dedicó la actuación a todo el ballet del programa y especialmente a sus bailarines por ayudarla a llevarlo a cabo. «Fue un absoluto reto cantar y bailar hasta el final sin perder el aire después de portés y una coreo que no descansaba ni un minuto», señala la placentina en su post.

El jurado señaló que la extremeña es una «curranta»

El jurado no pudo por menos que alabar el magnífico número presentado por Raquel Sánchez Silva esta semana. Chenoa hizo hincapié en la complicación de la última imitación de la extremeña. «Raquel hoy ha demostrado que tiene una memoria prodigiosa pero sobre todo que es una curranta».

Por su parte, José Corbacho, quien estaba como juez invitado, señaló que Raquel estaba demostrando a lo largo de todo el concurso que era una «curranta». «Qué complicados los pasos y la canción porque en ningún momento ha perdido el fuelle. La han subido y la han bajado... lo que demuestra que Raquel Sánchez Silva es una curranta».

Al final de la gala, la actuación de Raquel obtuvo un 11, dos 9 y un 8 del jurado, unas puntuaciones que, sumadas a la obtenida por el público, la dejaron en tercera posición con 18 puntos.

Con respecto a la clasificación general, Raquel asciende hasta la sexta posición, donde se encuentra con 124 puntos.

El pódium sigue ocupado por Raoul Vázquez (164 puntos), David Bustamante (148 puntos) y Julia Medina (142 puntos). Les siguen Supremme de Luxe (139 puntos), Conchita (139 puntos), Raquel Sánchez Silva (124 puntos), Juanra Bonet (122 puntos), Miguel Lago (91 puntos) y Valeria Ros (83 puntos).