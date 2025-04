J. Moreno Lunes, 4 de septiembre 2023, 00:06 Comenta Compartir

La salida de Ana Rosa Quintana de la mañana televisiva agita a la competencia, que ve una oportunidad para alcanzar el ansiado liderazgo matinal de las audiencias. El presentador Jaime Cantizano (Jerez de la Frontera, Cádiz, 50 años) entrará en esa batalla por la medalla de oro del 'share' con 'Mañaneros', un nuevo magacine diario que se estrena este lunes a las 10:40 horas en La 1 de TVE. La apuesta de la cadena pública contará también con Miriam Moreno y Marc Santandreu para acompañar al periodista en las labores de presentación y tendrá actualidad, política y corazón, con el regreso de Pepa Jiménez a la crónica social tras 13 años apartada de la televisión.

-¿Se pensó mucho aceptar las mañanas de TVE?

-La verdad es que no. En el mismo café que me estaba tomando con Eduardo Blanco (director de 'Mañaneros') y me comunicó qué es lo que se quería hacer en TVE, pensé: 'y yo creía que iba a llevar una vida tranquila con la imagen ya consolidada como comunicador radiofónico'. Pero yo llevo muchos años en los que digo que quiero hacer un magacine donde se combine el entretenimiento con la actualidad.

-La mañana no la presentó, pero sí estuvo muchos años en las tardes de Antena 3.

-Hice dos años la tarde y fue muy divertido. Hay una cosa que nunca he contado, pero antes de que existiera 'Espejo público', hablé con Antena 3 para presentar las mañanas. Sin embargo, apareció 'Aquí hay tomate', hubo un cambio estratégico en la cadena y me pasé a la tarde. Me resistía, pero cuando uno tiene un contrato de cadena, pues lo tiene que hacer. He presentado mucho también en la noche y me faltaba el tramo de la mañana, aunque en Localia TV ya hice algún magacine para la red local que presentaba con Concha Galán.

-Cuando aceptó ser el rostro de las mañanas de TVE, ¿sabía que Ana Rosa Quintana las dejaba de hacer en Telecinco?

-Pues no recuerdo si ya se sabía o no, pero no tuvo que ver con mi decisión. Todas las franjas son difíciles y ahora el concepto del éxito es otro. A mí me enseñaron que tenía que alcanzar metas. Esa idea en televisión ya se ha relativizado, porque hay muchas opciones y es más complicado. Lo vamos a hacer, lo voy a disfrutar. Hay que tener paciencia. En mi carrera, como todos, tenemos muy buenos momentos con buenos resultados y otros programas que no han funcionado. Y ya está, sin drama.

-¿Cree que la ausencia de la reina de las mañanas le puede beneficiar?

-Es una oportunidad para llamar al espectador y golpear la pantalla. Es un momento muy interesante en la mañana y en la tarde. Van a ocurrir muchas cosas esta temporada y la siguiente, seguro.

-Hasta mayo colaboraba con Susanna Griso en 'Espejo público'. ¿Cómo se tomó que ahora será competencia?

-Con Ana Rosa no he podido hablar. Susanna es tremendamente generosa, ha sido cariñosa y, al final, hablamos no de profesional a profesional, sino de persona a persona. Ella se alegra de las cosas buenas que le puedan pasar a la gente con la que está.

-Llega de lunes a viernes a TVE y el fin de semana sigue en Onda Cero. ¿Cuándo va a descansar?

-Le tengo que agradecer a Atresmedia el respeto y el cariño con el que me han tratado siempre. Tenía un compromiso previo con la radio. Llevo siete años haciendo 'Por fin no es lunes' con muy buenos datos de audiencia y estoy muy contento. La radio me ha dado grandes cosas, no solo en Onda Cero, sino también con el 'morning show' que presenté en Cadena Dial. La radio me ayudó a tomar otro camino profesional. A mostrar otra faceta y otra manera de comunicar o contar las cosas. Voy a seguir los fines de semana en Onda Cero, lo que pasa es que vamos a buscar la fórmula. Hoy en día se puede hacer radio desde casa.

-Vuelve a tocar el corazón en 'Mañaneros' tras '¿Dónde estás corazón?' en Antena 3. ¿Qué cambio ha notado en el género de la crónica social?

-Estamos hablando de que pasaron quince años, es casi una etapa del siglo pasado (risas). Ha cambiado radicalmente. La televisión también cambió la crónica social. Llegó la fórmula del 'reality' del corazón y ahora yo creo que se vuelve un poco a recuperar lo tradicional, jugando con la tecnología o las redes sociales.

-¿Le gustaría contar con algún excolaborador suyo de Antena 3 que se marchó luego a 'Sálvame'?

-Yo no soy nada nostálgico. Estoy en el momento en el que estoy y tengo las herramientas que tengo. Creo que ha pasado mucho tiempo. Es otro momento televisivo y profesional. Pero en la televisión nunca sabes con quién vas a volver a coincidir. Es como un círculo, una rueda y cuando pensabas que habías terminado una etapa, de pronto estás otra vez ahí. Si te mantienes en el tiempo, lo más probable es que vuelvas a coincidir con gente con la que habías trabajado hace un año.