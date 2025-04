J. Moreno Madrid Miércoles, 8 de enero 2025, 00:28 Comenta Compartir

Con una trayectoria en el cine y la ficción, la actriz Blanca Romero (Gijón, 48 años) debuta como presentadora en 'Next Level Chef', el nuevo concurso de cocina de Telecinco (estreno esta noche a las 22:00 horas), en el que tres equipos de concursantes deberán cocinar en un edificio de tres plantas con distintos niveles de dificultad. «Es un programa nuevo, con concursantes muy sinceros en los que no hay maldad entre ellos», avanza la comunicadora sobre el nuevo formato, que contará con un jurado formado por los chefs Francis Paniego, Rakel Cernicharo y Marcos Morán.

–Dice que no tenía muy claro el dar el salto como presentadora.

–Para mí es una gran responsabilidad el pensar que voy a influir en personas, en gente, en un país. Somos una ventana al público. Yo vengo de hacer cultura de otra manera, donde los códigos son totalmente distintos. Entonces hay un cambio de tono muy grande y no sabía si me apetecía mucho cambiar mi cabeza, mis principios, mi mensaje como artista, que es de lo que como desde que soy pequeña. Y me daba un poco de miedo, incluso, el pensar que podría perder a lo mejor mi carrera como actriz. Me daba inseguridad. Al final, me marqué unos principios como presentadora. Y fue facilísimo y maravilloso. Fui más yo que nunca. No me costó nada. No hace falta pelearse para hacer felices a los que están en casa. No hace falta cotillear. Es un programa nuevo, con concursantes muy sinceros en los que no hay maldad entre ellos.

–¿Puede funcionar un programa sin bronca?

–El humano es morboso. Nos enganchan las noticias tóxicas, incluso, de cosas que pasan. Pero a la hora de hacer programas de entretenimiento, a mí me parece maravilloso hacerlos desde un tono de comedia, que la gente motivara a la gente a que sea mejor, a que vaya adelante, a que siga intentándolo, a que luche. Hay que dar mensajes positivos, y tenemos una responsabilidad muy grande cuando hacemos cultura. Y la tele es una ventana muy cercana a los sofás de la gente, en la que la gente necesita cosas positivas, y es lo que a mí me gustaría aportar como presentadora.

–¿No le ofrecieron antes hacer televisión?

–Me ofrecieron espacios de moda y música. Y no lo vi. También me ofrecieron presentar las campanadas antes, hace unos años, pero tampoco creí que fuera el momento. Este 2024 que acabamos de dejar es fruto de una recolecta, de todo el esfuerzo que he hecho desde pequeña.

–Y ahora es un rostro de Mediaset.

–Que me hayan acogido y me den un programa así es entrar por la puerta grande. Y haber presentado las campanadas, también. Eso me da mucha tranquilidad y seguridad, porque veo que me valoran y apuestan por mí.

–¿Se imaginaba al inicio de su carrera profesional presentar un concurso de cocina?

–Jamás. Eso fue todo gracias a Macarena Rey (CEO de la productora Shine Iberia), que fue la cabeza pensante. Yo no me veía y ella insistió. Y me llegó a una edad de casi 50 años. Los rodajes de series o películas son muy duros, pero una presentadora, lo siento, pero vive como Dios (risas).

–También ha sido concursante en 'MasterChef Celebrity'. ¿Cómo ha visto la cocina desde su papel como presentadora?

–Metí la mano varias veces y me riñeron (risas). Me pillaban siempre con la boca llena. Soy tauro, a mi me encanta comer. Estaba todo rico y yo tenía que probar. Ha sido como el Disneyland de la comida.

–¿Ya se ha visto en pantalla como presentadora?

–No vi nada. No sé si me quiero ver. La primera vez que me vi de actriz fue en 'Física o Química', que me acuerdo que metí unas palomitas en el microondas y de repente se hizo un agujero. Empezó a echar humo porque puse las palomitas, no sé, unos sesenta minutos.

–Y después, ¿cuáles son sus planes?

–Quiero terminar mi carrera profesional haciendo bandas sonoras para el cine. En mi casa, con mi chándal, con mi piano, con vistas al mar... Porque a mí hablar en público no me gusta, usar tacones y pasar frío tampoco. Entonces yo quiero estar con mi chándal componiendo. Es lo que más me emociona. Soy feliz sola y es el momento más bonito para mí. ¿Que sí haría cinco ediciones de 'Next Level Chef'? Obvio, porque es una experiencia brutal.

Temas

Televisión

Telecinco

Cine