La productora de 'Cuéntame', «abochornada» por las críticas de Imanol Arias a TVE

Contundencia de Ganga Producciones sobre el protagonista de su ficción más mítica. La productora de 'Cuéntame cómo pasó' siente «bochorno» y muestra su rechazo a las críticas de Imanol Arias a TVE, en las que aseguraba que era «insoportable» trabajar en la cadena pública, además de insinuar que detrás de la supuesta cancelación de la serie estaría la presión del PSOE, a través del consejo de administración de RTVE, por abordar en la actual temporada la corrupción en la última legislatura de Felipe González.

Ganga señala que «ninguna persona» en la productora «comparte las afirmaciones realizadas por Imanol». «Nos sentimos abochornados por ellas», tilda con contundencia la empresa, que también muestra su respeto a las decisiones del consejo de administración de RTVE y a todos los trabajadores de la corporación pública. «La suposición de que alguno de ellos haya podido vetar 'Cuéntame' por razón de alguna de sus tramas es además de disparatada, falsa», desmienten los creadores de la veterana ficción.

La productora, que se encuentra en plenas negociaciones con la cadena para la renovación de la serie por una nueva temporada, que podría ser la última, aunque todavía no hay confirmación oficial, agradece a RTVE la «libertad que siempre ha ofrecido a los autores e intérpretes de esta obra televisiva» y reitera que «nunca recibieron consignas» por parte del antiguo ente público.

«Esta productora lleva veinte años trabajando codo con codo con TVE y nos enorgullece todo lo que hemos conseguido juntos a base de trabajo sólido y continuado por ambas partes. Lamentamos que se pueda poner en duda una colaboración tan positiva», zanja Ganga en un comunicado, apenas unas horas después de las polémicas declaraciones de Imanol Arias sobre el canal estatal.

«Se me fue la olla»

Minutos después del comunicado de la productora, Arias presentaba sus disculpas en Instagram por unas «lamentables y desafortunadas» declaraciones contra 'Cuéntame' y TVE, «descontextualizadas en la conversación» y fruto de un «calentón verborreico» en la noche de la entrevista. «Es impropio de mí», apuntó.

El actor recordó que lleva trabajando en la cadena pública en los últimos cuarenta años, con otros proyectos de ficción como 'Brigada Central', y no le puede reprochar «nada» en la relación personal y profesional. «No fui justo ni sincero con los trabajadores de la casa, ni con los miembros de su consejo de administración (…) Me pasé tres pueblos, se me fue la olla y, sinceramente, nada de lo que dije me representa», explicó Imanol, que añadió después que TVE es como su «familia» y «uno no puede perder los estribos con la familia».

Censura política

En una entrevista en el programa 'La Kapital' de TeleBilbao, el actor que da vida al personaje de Antonio Alcántara habló sin tapujos sobre la censura política que, a su juicio, ha llevado a la cancelación de 'Cuéntame'. Apuntó al primer capítulo de la temporada, donde salía el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra reclamando que sacaran a un médico en televisión para justificar la muerte de una etarra y evitar así que la opinión pública hablara del exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, luego juzgado y condenado, uno de los casos de corrupción que más afectó al gobierno de Felipe González.

«Alguien del consejo de administración (RTVE), socialista y una mujer que cobra 7.500 euros al mes, dijo: 'Hay que cortarles la cabeza a estos', porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE», señaló el actor, motivo por el cual, tres semanas después, salió la noticia en medios de comunicación de que 'Cuéntame' acabaría para siempre.

En la conversación con Joseba Solozábal, el intérprete también cargó duramente contra los trabajadores de la corporación, acusándoles de «no hacer nada» y decir que «sobran. «Espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país. Es insoportable», expresó.