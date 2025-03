J. Moreno Domingo, 19 de noviembre 2023, 00:14 | Actualizado 10:36h. Comenta Compartir

Con tan solo 26 años asume el riesgo de traer a España el mayor musical que se había organizado hasta la fecha y que, en plena dictadura franquista, consigue revolucionar el país pese a las presiones del entorno retrógrado para frenar el estreno. El actor Alejandro Jato (Vigo, 29 años) interpreta a un jovencísimo Camilo Sesto en la ficción 'Camilo Superstar', la nueva apuesta de atresplayer (la plataforma de 'streaming' de Atresmedia) que estrena hoy el primero de los cuatro capítulos, donde se cuenta cómo el cantante de Alcoy revoluciona el panorama musical de los 70 con 'Jesucristo Superstar'.

-¿Qué pensó cuando le seleccionaron para dar vida a Camilo Sesto?

-Me hizo mucha ilusión y lo compartí con mi gente, pero también tenía la sensación de que, después de que me eligieran, ya tocaba a ponerse a trabajar en el personaje. Pasé de la euforia a pensar cómo lo voy a hacer.

-¿Cómo ha sido la preparación de un personaje tan importante para la música española?

-Es verdad que a mí trabajar con ilusión me ayuda en lo que estoy haciendo y a veces la vida social se paraliza un poco. En este caso, fue más de lo normal porque esta interpretación lo pedía y lo necesitaba. Me metí mucho con libros y películas que me inspiraran. Le dediqué a la preparación, hasta que empezamos a rodar, más de dos meses. Fue mucho estudio de guion, el contexto y la historia de su vida. Había que intentar sacar quién había detrás de la imagen que proyectaba Camilo con la prensa y sus seguidores.

-En esta labor documentación, ¿ha conseguido descubrir quién era realmente Camilo Sesto?

-Yo lo veía como un puzle. Las cosas de archivo que ya había visto de él, las entrevistas y dos libros, como la biografía autorizada titulada 'Mi última canción', y otra que escribió él. Esta última biografía sí que me empezó a dar más conocimiento de cómo era él. Y hay una cosa muy bonita en ese libro que dice que si quieres conocer a Camilo Blanes tienes que conocer las canciones de Camilo Sesto. El enigma que él tenía lo vas completando entre el archivo que hay y la imaginación. Entre todo eso, he tratado de imaginar cosas que son partes reales y otras que me he imaginado que eran.

-¿Qué le ha resultado más complicado de interpretar?

-Todo en general, pero sobre todo tratar de no juzgar al personaje. Corría el riesgo de contagiarme con la idea que tiene ahora la sociedad de Camilo y de su imagen última, especialmente desde la década de los 80. Nos hemos centrado en sus inicios en la música, en los 70, y descubrir cómo era él a los 26 años, que era un chaval con una inocencia, dureza y visión de la vida distinta.

-¿Ha cambiado la imagen que tenía del artista?

-En general, creo la prensa y la sociedad hemos sido muy injustos con según qué figuras. También ocurrió con Sara Montiel porque se redujo su imagen a una caricatura. Es el momento de hacer un poco de justicia y ver la grandeza de un artista como Camilo, que no solo dedicó su vida al arte sino que también cambió la historia de un país a través de su musical. Es bonito porque la gente va a descubrir una etapa que no conocía de un cantante hispanoamericano que fue el más importante.

-La ficción se centra en cómo Camilo trajo 'Jesucristo Superstar' a España. ¿Por qué este musical fue tan importante para él?

-Fue algo que le acompañó el resto de su vida y de lo que siguió hablando hasta sus últimas entrevistas. Le cambió por completo el rumbo de su vida y su carrera musical. Fue un acto de valentía y libertad muy grande, que le dio poder a él para demostrar que podía hacer lo que quisiera. Hay algo muy importante que siempre resalto: es la música y la cultura lo que moldea a un país en aquellos años. Por eso creo que 'Jesucristo Superstar' fue tan histórico.

-¿Ha quedado la familia satisfecha con la serie?

-Su exmujer Lourdes Ornellas ha sido muy cariñosa y cercana. Nos ha ayudado mucho. A mí siempre me dio mucho apoyo y me dijo que se emocionó mucho cuando vio la serie. Le ha gustado porque vio en esta ficción un trocito de su vida.

