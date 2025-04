Los premios Iris coronan a Broncano como el mejor presentador: «Se lo agradezco a 'El Hormiguero'»

Javier Varela Madrid Miércoles, 15 de enero 2025, 07:27 | Actualizado 07:37h. Comenta Compartir

'La Revuelta' de David Broncano sigue acumulando premios y arrasó en los Premios Iris de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, en una gala celebrada este lunes por la noche en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid. El programa presentado por David Broncano se llevó cuatro galardones. Además del premio a Mejor Guión de Entretenimiento, Mejor Dirección de Programas, que fue para David Broncano, y Mejor Programa de Entretenimiento, 'La Revuelta' culminó la noche con el premio a Mejor Presentador de programas de entretenimiento para David Broncano, en la que derrotó a Pablo Motos, Ramón García o Carlos Sobera.

«Quería agradecer el premio a 'El Hormiguero', no es irónico», comenzó Broncano. «El año pasado después de las Guerras Púnicas cuando el programa llegó a RTVE estuve viendo El Hormiguero y ver un programa tan potente y consolidado es como con los deportistas, que tener un rival duro te hace jugar mejor. Cuando estábamos en Movistar La Resistencia era maravilloso, pero teníamos que dar un paso más en RTVE y si no hubiéramos tenido delante un transantlántico televisivo no nos habríamos puesto las pilas», añadió.

«Creo que a ellos también les ha activado y les ha estimulado lo que hacemos nosotros y siguen siendo lo que siempre han sido, un programa con grandes invitados y líder, no es irónico, les agradezco la competencia que nos ponen», continuó el presentador de 'La Revuelta'.

Para terminar, Broncano también quiso agradecer los galardones recibidos a «toda la gente que no se ha dejado llevar por la etiqueta de programa comunista del demonio panfleto progubernamental que nos habían puesto y nos apoyó cuando estábamos en una posición difícil y gracias a ese apoyo no descarrilamos».

Candela Peña y Alberto San Juan

El Premio a Mejor Presentador/a de Programas de Actualidad fue para Silvia Intxaurrondo, mientras que el premio a Mejor Presentador o presentadora de Informativos el premio fue para Carlos Franganillo, de Informativos Telecinco. El Premio Iris al Mejor Informativo fue para Antena 3 Noticias. El premio a Mejor Programa de Actualidad o Magazine fue para 'Todo es Mentira' (Cuatro). El Premio a Mejor Producción de Entretenimiento fue para 'Tu cara me suena' (Antena 3). Otros premios fueron el de Mejor programa documental, que recayó en 'Cómo cazar a un monstruo' (Prime Video), de Carles Tamayo, y el de Mejor Reportera, que fue para Almudena Ariza por Telediario La 1 de TVE (La 1 de TVE).

El premio a Mejor actriz fue para Candela Peña por 'El caso Asunta', que también se llevó el premio a Mejor Ficción del año pasado, mientras que en la categoría masculina el ganador fue Alberto San Juan por 'Cristóbal Balenciaga', que también se llevó el Premio Iris al Mejor Contenido Original de Plataforma para el Mercado Español.

El Premio Iris de la Prensa Especializada 2024 se le entregó a 'Cifras y Letras' (La 2). El Mejor Programa Divulgativo fue para 'La matemática del espejo' (La 2), mientras que el Premio a Mejor Programa Infantil fue para La casa de los retos (Boing), que presenta David Moreno. El premio a Mejor Guión de Ficción fue para 'La Mesías' (Movistar'), una producción que también ganó el premio a Mejor Dirección de Ficción 'Antonio Mercero', mientras que el galardón a Mejor Realización se lo llevó el equipo de 'La Voz' (Antena 3).

Jordi Hurtado, Premio a la Trayectoria Jesús Hermida

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Jordi Hurtado, uno de los rostros más conocidos y míticos de la televisión, recibió el Premio a la Trayectoria Jesús Hermida.

Las televisiones autonómicas también estuvieron presentes. El premio a Mejor Programa Autonómico recayó en Atrápame si puedes (ETB2, Aragón TV, TVG, TV3, CMMedia, Canal Sur, IB3, TVC, À Punt, Telemadrid y Canal Extremadura), mientras que el de Mejor Presentador Autonómico fue para Manu Sánchez por Somos música (Canal Sur Televisión).