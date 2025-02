La Pija y la Quinqui: «La política no es solo hablar para eruditos» La Pija y la Quinqui presentan 'Si lo dice mi madre' en el canal Flooxer, programa donde las progenitoras elegirán el destino amoroso de sus hijos

Hace poco más de un año que el pódcast que presentan la Pija y la Quinqui se dio a conocer ante el gran público. La entrevista que realizaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, unas semanas antes de las elecciones generales del 23 de julio les puso en el centro de la actualidad política. Ahora, un año después de aquella experiencia, dan el salto a Flooxer, el canal para jóvenes de Atresplayer, con 'Si lo dice mi madre', adaptación del exitoso formato internacional 'Mommy Knows Best', donde las progenitoras eligen el futuro destino amoroso de sus hijos.

Muchos politólogos vieron en aquella conversación un acierto del líder del PSOE por acercarse a la generación Z. Otros, incluso, consideran que le sirvió para aguantar en la Moncloa y dar la sorpresa en los comicios tras los sondeos que pronosticaban una victoria holgada del candidato popular Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, la pareja de 'podcasters' rebaja la euforia sobre el análisis de estrategias políticas.

«Nos han dicho que el PSOE gobernó gracias a nosotros y yo creo que no. No creo que nadie dijera voy a votar a Sánchez tras la entrevista de la Pija y la Quinqui. Y si lo has dicho, eres un poco gilipollas», señala el extremeño Carlos Peguer, que es la Pija en este formato de entrevistas que se ha convertido en un éxito entre los más jóvenes desde su estreno hace dos años. «Lo que sí pasó es que creo que fue un momento muy gracioso. Le vimos un plano más humano, divertido y cercano», añade.

Ambos relativizan aquella entrevista al presidente del Gobierno. «Nos lo hemos tomado como una oportunidad que no nos va a volver a pasar en la vida», asegura su compañera cartagenera Mariang Maturana, la Quinqui en el famoso pódcast. «Lo hicimos por la anécdota. ¿Cómo no lo íbamos a hacer?», dice la joven.

«Muchas veces nos ponen este peso sobre los hombros de que hemos hecho esto por motivos políticos. Lo hemos hecho porque nos hacía gracia, por la anécdota de poder contar que yo entrevisté una vez al presidente del Gobierno», agrega, por su parte, Carlos Peguer.

«Lo que pasa con los padres es que o eres igual que ellos o eres todo lo contrario. No hay término medio»

Sin embargo, aquella entrevista al líder socialista sí que abrió camino a que otros dirigentes políticos hicieran algo parecido. Recientemente, el jefe de la oposición visitó 'Wordca$t', un pódcast presentado por el empresario e 'influencer' Pedro Buerbaum. «Era una cosa que iba a pasar tarde o temprano», expone Mariang.

«Los políticos ven lo que pasa a su alrededor. Ha sido un error por parte de ellos el no saber que llevan teniendo desde hace muchísimo tiempo unos formatos mucho más libres y mucho menos encorsetados como una entrevista para presentarse a la masa. Al fin y al cabo, la política también ha sido eso, no solo hablar para y por eruditos», argumenta la presentadora.

Preguntas incómodas

En su nuevo proyecto con Atresmedia, producido por Flooxer en colaboración con Thinketers, la Pija y la Quinqui vivirán en primera persona cómo las madres llevan las riendas de las citas que viven sus hijos con tres pretendientes. Los solteros serán testigos mudos de lo que hablan sus progenitoras, que harán preguntas incomodas o contarán alguna que otra anécdota embarazosa. «Son personas sin ningún tipo de pelo en la lengua. Parece que han crecido delante de la cámara toda su vida, porque tenían un desparpajo, unas ganas de participar, y unas mañas televisivas que parecían personajes de 'realities' de toda la vida», avanza Carlos Peguer.

¿Los hijos se suelen parecer a las madres? ¿De tal palo, tal astilla? «En ciertos ejemplos había patrones. Al fin y al cabo, es lo que han mamado toda la vida en casa. Yo, por ejemplo, no me gusta el fútbol, pero me sé la alineación del Real Madrid del 2008», reconoce Mariang Maturana.

«Creo que lo que pasa con los padres es que o eres igual que ellos o eres todo lo contrario a ellos, no hay un término medio. Y en el programa eso se ve muy bien reflejado», explica Carlos. Ambos reconocen, eso sí, que nunca llevarían a su madre a una cita. «Es lo que hay que hacer si quieres que salga bien el amor».

Por ello, en las ocho entregas del programa se verá a las madres presumir de hijos y a la vez ser exhaustivas en su interrogatorio; todo lo necesario para obtener información sobre el que podría ser su futuro yerno o nuera.