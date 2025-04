El penúltimo paso para alcanzar el triunfo

J. Moreno Martes, 19 de septiembre 2023, 17:45 | Actualizado 18:56h. Comenta Compartir

Ada y Pablo son las dos caras de la misma moneda en el multitudinario casting que 'Operación Triunfo 2023' celebró este martes en Madrid durante todo el día. Ella, una joven madrileña de 21 años, recibió un «no» y se quedó a las puertas de la Academia. «Cuando empiezas a cantar notas mucha presión porque te están mirando, pero es una experiencia muy bonita», relata la aspirante, que se presentó también al proceso de selección de 'La voz', el otro gran concurso musical de la televisión, sin éxito. Lo seguirá intentando, asegura Ada, que se encontraba en Londres estudiando un grado de Internacional Business pero volvió a la capital española para probar suerte en la música.

Desde las 4.00 horas esperó en la cola para ser de las primeras en entrar al pabellón. Acudió con un amigo, Pablo, que conoció en el casting de 'OT 2023' en Valencia, donde ambos fueron rechazados. Sin embargo, el joven de 28 años, nacido en Burriana (Castellón), es ahora el primero en colgarse la pegatina para continuar con el largo proceso para entrar en el 'talent show'. Y a la tercera lo consiguió. El seleccionado lo intentó en las ediciones de 2017 y 2018. Paró, se fue a Australia para dedicarse al marketing y la comunicación, pero lo dejó para continuar formándose en la música. El también compositor conquistó en esta ocasión a la mismísima directora de casting de Gestmusic, la polifacética Noemí Galera. Le hizo cantar varias canciones ('Perdóname' de Pablo Alborán, 'Nochentera' de Vicco) y le dio el pase a la siguiente fase.

'Operación triunfo' finalizó los casting de su nueva edición en Madrid. Durante una jornada maratoniana, responsables del programa escucharon a los aspirantes cantar a capella durante un mínimo de 20 segundos. Las primeras estimaciones apuntan a que alrededor de 2.500 personas pasaron por delante del micro en la capital española. Los seleccionados recibieron la famosa e icónica pegatina para pasar al siguiente nivel, que será a puerta cerrada y los candidatos tendrán que preparar tres canciones con la opción de acompañarse de instrumentos que no tengan que amplificarse o bases musicales que traerán en un USB. Finalmente, la tercera y última fase del casting se hará en Barcelona, donde se escogerán a los 18 concursantes que competirán en la gala 0 para entrar a la Academia y formar parte de 'OT'.

De esta manera, el popular 'talent show' musical se reinicia tres años después de su última temporada en TVE, con una etapa que se sale de la televisión convencional y generalista para abrirse a nuevos públicos. 'OT 2023' se ofrecerá en la plataforma Prime Video, con galas semanales en directo y otros contenidos alternativos, entre ellos el popular canal 24 horas de la Academia, y se podrá ver fuera de España y en países de Latinoamérica, donde ya se vivieron como fenómenos sociales anteriores ediciones.

«Mejor preparados»

Pero, ¿qué busca el nuevo 'OT' entre sus aspirantes? «No buscamos nada. Nosotros encontramos», desvela la propia Galera en un encuentro con medios, antes de iniciar el proceso en Madrid, con el que cierra un casting que se ha desarrollado en nueve ciudades españolas. La directora de la Academia adelanta que habrá perfiles que enamoren a la audiencia. «Los he encontrado. El nivel de este año es espectacular. No sé si mejor, pero vienen mejor preparados», señala. «Han pasado tres años del último 'OT'. Nos habíamos saltado una generación que no se ha podido presentar hasta ahora. Hay gente muy joven y muy buena», resalta.

Cuenta, eso sí, que tiene la percepción de que hay varios perfiles entre los aspirantes que lo pueden «petar». Sin embargo, avisa de que todo puede cambiar en la fase final del programa, donde el público tendrá la última palabra. Se han presentado jóvenes que no habían nacido cuando se estrenó el primer 'OT' en 2001 que catapultó a Rosa López como triunfadora. «Eso es muy fuerte para mí. Hay gente que recuerda que su primer 'Operación triunfo' fue el de 2017», añade. Entre las canciones preferidas por quienes se han presentado al casting, cita dos: 'Stay' de Rihanna y 'Someone You Loved' de Lewis Capaldi. En el sur de España han defendido más temas de Antonio Orozco y Pablo López. Y hace una última petición a los próximos aspirantes: «Cantan muy desmayados. Hacen las versiones más lentas de lo que son. Cariño, un poquito de brillo», bromea Galera.