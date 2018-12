Penélope Cruz y Antonio Banderas, nominados a los Globos de Oro Penélope Cruz en 'El asesinato de Gianni Versace' y Antonio Banderas en 'Genius: Picasso'. Los actores españoles reciben su cuarta nominación por dar vida respectivamente a Donatella Versace y Pablo Picasso en sendas series de televisión OSKAR BELATEGUI Jueves, 6 diciembre 2018, 15:26

Los dos actores españoles con más proyección internacional aspiran este año a los Globos de Oro por sendos trabajos televisivos. Penélope Cruz aspira al galardón como mejor actriz secundaria de una miniserie gracias a su trabajo en 'El asesinato de Gianni Versace', donde encarna a la hermana del diseñador, Donatella Versace. Banderas por su parte es candidato como mejor actor protagonista en una miniserie por dar vida a su paisano Pablo Picasso en 'Genius: Picasso', de National Geographic. Ambos actores estuvieron nominados al Emmy sin conseguirlo.

Tanto Penélope como Banderas saben lo que es ir a una gala de los Globos de Oro, considerados tradicionalmente la antesala de los Oscar y que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood. Es la cuarta vez que ambos optan a la estatuilla, aunque nunca lo han ganado. Cruz fue candidata por 'Volver', 'Nine' y 'Vicky Cristina Barcelona', mientras que Banderas lo logró por 'La máscara del Zorro', 'Evita' y 'And starring Pancho Villa as himself'.