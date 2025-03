Comenta Compartir

No ganamos para sustos. La pasada semana, Ana Pastor el miércoles en La Sexta en 'El objetivo' (ese programa que cada vez que se anuncia ... que desaparece, reaparece), y el jueves Sonsoles Ónega en Antena 3 nos pusieron los pelos como escarpias. No es que no supiésemos a lo que nos enfrentamos, pero así, visto por televisión, nos lo encontramos de frente. Ana Pastor habló de los médicos, sobrepasados de trabajo, agobiados, maltratados y ahora en muchas comunidades en huelga, sobre todo los de atención primaria. Un gran programa desde el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, repleta de profesionales con sus batas blancas. Y por si no tuvimos suficiente, al día siguiente, desde Antena 3, Sonsoles Ónega, en 'Hablando en plata', condujo un especial sobre nuestras residencias de ancianos. 'El escándalo de las residencias', lo llamaron. Nos pusieron la piel de gallina y el viernes muchos preferimos no salir de la cama.

'Hablando en plata' consistió en un reportaje de Alberto Chicote que mostraba el estado en que se maltrata a nuestros mayores en tantas residencias públicas, concertadas o privadas. El reportaje de Chicote, centrado sobre todo en las comidas, daba terror. Menús intragables donde lo principal está en no gastar, sin que haya suficientes controles estatales. Pero después vino un amplio debate con varios profesionales en el que todo lo que podía empeorar, empeoraba. Por supuesto que no todas las residencias funcionan así, ¡faltaría más! Pero con que solo hubiese una que intentase forrarse a costa de nuestros ancianos ya sería un fracaso como sociedad. Bienvenidos sean estos programas de la televisión privada, aunque esto hubiese sido labor de las autonómicas; no en vano, sanidad y geriátricos están descentralizados.

